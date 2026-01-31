Situaţie incredibilă în Liga 1! Motivul pentru care un meci se desfăşoară fără VAR - Antena Sport

Închide meniul
Situaţie incredibilă în Liga 1! Motivul pentru care un meci se desfăşoară fără VAR

Liga 1

Situaţie incredibilă în Liga 1! Motivul pentru care un meci se desfăşoară fără VAR

Dan Roșu Publicat: 31 ianuarie 2026, 14:39

Situaţie incredibilă în Liga 1! Motivul pentru care un meci se desfăşoară fără VAR

Camera VAR - frf.ro

Meciul dintre Unirea Slobozia şi Hermannstadt se va desfăşura fără sistemul VAR. Asta pentru că, din informaţiile oferite de FRF, arena nu este alimentată la rețeaua electrică a orașului, ci prin intermediul unui generator.

“Echipa de implementare VAR din România face următoarele precizări cu privire la problemele tehnice apărute înaintea partidei Unirea Slobozia – FC Hermannstadt, din cadrul etapei a 24-a a Superligii, programată astăzi, de la ora 14:30.

Unirea Slobozia – Hermannstadt, fără VAR

În urma verificărilor tehnice efectuate la stadionul din Slobozia, s-a constatat că arena nu este alimentată la rețeaua electrică a orașului, ci prin intermediul unui generator care deservește panoul electric. În aceste condiții, au fost identificate fluctuații semnificative de tensiune pe cele trei faze, situație care face imposibilă utilizarea sistemului VAR.

Având în vedere aceste variații de tensiune, există un risc ridicat de deteriorare a echipamentelor VAR, motiv pentru care, din rațiuni de siguranță tehnică, sistemul nu poate fi pus în funcțiune.

Totodată, generatorul pus la dispoziție de clubul gazdă nu dispune de împământare, aspect care reprezintă un suplimentar risc de siguranță, atât pentru echipamente, cât și pentru personalul implicat în operarea sistemului. În consecință, partida Unirea Slobozia – FC Hermannstadt se va desfășura fără utilizarea sistemului VAR”, se arată pe frf.ro.

