Jucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat - Antena Sport

Gigi Becali a ratat un transfer care îi putea asigura flancul stâng, la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a refuzat să plătească 400.000 de euro pentru a-l achiziţiona pe Rogers Mato (22 de ani).
Atacantul de flanc stâng de 22 de ani din Uganda i-a fost oferit lui Gigi Becali, dar din informaţiile Antena Sport, acesta a refuzat suma de transfer, asta chiar dacă Mato a fost prezent cu Uganda la Cupa Africii pe Naţiuni.
Rogers Mato a semnat cu Hearts
Mato are 7 goluri pentru naţionala Ugandei, ultimul venind în poarta Nigeriei, la ediţia recent încheiată a Cupei Africii pe Naţiuni. Cotat la 700.000 de euro, africanul a semnat recent cu noul club.
El va fi noul jucător al liderului din Scoţia. Hearts l-a adus pănă la vară, atunci când clubul va lua decizia dacă îl va păstra sau nu. De-a lungul carierei, el a marcat 26 de goluri pentru Sanliurfaspor, Vardar sau Brera Strumica.
Joao Paulo, aproape de FCSB
FCSB are nevoie de un sezon regular perfect pentru a prinde play-off-ul, iar pentru asta Becali vrea să întărească linia mediană. Pentru asta, va scoate din conturi 600.000 de euro.
Atât îl va costa transferul lui Joao Paulo (27 de ani), de la Oţelul Galaţi, susţine fanatik.ro. Mijlocaşul va fi prezent la World Cup 2026, unde va reprezenta Capul Verde. De acest lucru e legată şi clauza decisivă impusă de moldoveni.
Dacă jucătorul va ajunge la FCSB înainte de World Cup 2026, competiţia transmisă în Universul Antena, Oţelul vrea ca suma pe care FIFA o va aloca pentru prezenţa lui la Mondial să ajungă în conturile Oţelului.
Mijlocaşul din Capul Verde este cotat la 700.000 de euro şi a ajuns la Oţelul în vara lui 2025, de la Sheriff, unde îşi terminase contractul.
