Jucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat - Antena Sport

Gigi Becali a ratat un transfer care îi putea asigura flancul stâng, la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a refuzat să plătească 400.000 de euro pentru a-l achiziţiona pe Rogers Mato (22 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de flanc stâng de 22 de ani din Uganda i-a fost oferit lui Gigi Becali, dar din informaţiile Antena Sport, acesta a refuzat suma de transfer, asta chiar dacă Mato a fost prezent cu Uganda la Cupa Africii pe Naţiuni.

Rogers Mato a semnat cu Hearts

Mato are 7 goluri pentru naţionala Ugandei, ultimul venind în poarta Nigeriei, la ediţia recent încheiată a Cupei Africii pe Naţiuni. Cotat la 700.000 de euro, africanul a semnat recent cu noul club.

El va fi noul jucător al liderului din Scoţia. Hearts l-a adus pănă la vară, atunci când clubul va lua decizia dacă îl va păstra sau nu. De-a lungul carierei, el a marcat 26 de goluri pentru Sanliurfaspor, Vardar sau Brera Strumica.

Joao Paulo, aproape de FCSB

FCSB are nevoie de un sezon regular perfect pentru a prinde play-off-ul, iar pentru asta Becali vrea să întărească linia mediană. Pentru asta, va scoate din conturi 600.000 de euro.