Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: "Cu din ăştia nu poţi" - Antena Sport

Gigi Becali s-a lămurit în privinţa unor jucători după FCSB – Fenerbahce, scor 1-1, în ultima etapă a grupei principale din Europa League. Campioana României a încheiat pe locul 27 şi a ratat calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.

În comparaţie cu ultimele rezultate, FCSB a înregistrat un rezultat pozitiv contra turcilor, ţinând cont şi de faptul că formaţia roş-albastră a avut mai multe ocazii importante în partida de pe Arena Naţională.

Gigi Becali i-a făcut praf pe Dennis Politic şi Octavian Popescu, după FCSB – Fenerbahce 1-1

Cu toate acestea, au fost şi jucători care nu au scăpat de criticile patronului. Gigi Becali susţine că s-a convins în privinţa lui Dennis Politic şi Octavian Popescu, doi jucători care nu au reuşit nici până acum să confirme, fiind de părere că are nevoie de alţi jucători ca să facă faţăpână la finalul sezonului. FCSB luptă pentru un loc în play-off, dar şi pentru ieşirea din grupele Cupei României:

“(n.r: de Politic) M-am convins. Am pus pe altul. De un an de zile tot nu mă conving, care, poate, e mai slab ca el (n.r: Tavi Popescu). Trebuie să mai aduc nişte jucători. Cu jucători din ăştia nu poţi să faci faţă. Ai văzut Cisotti, cum e el, slăbănog. Face el ce face, rămâne mingea la el.”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

FCSB – Fenerbahce 1-1

FCSB a încheiat la egalitate, 1-1, ultimul meci din grupa de Europa League, contra lui Fenerbahce. În urma acestui meci, FCSB a părăsit Europa League. Campioana României a terminat grupa pe locul 27, cu 7 puncte. Ultima echipă calificată în play-off a fost Brann Bergen, cu 9 puncte. Fenerbahce a terminat grupa pe locul 19, cu 12 puncte. Fenerbahce merge în play-off-ul Europa League.