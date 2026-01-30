Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: "Cu din ăştia nu poţi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi”

Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi”

Alex Masgras Publicat: 30 ianuarie 2026, 0:15

Comentarii
Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: Cu din ăştia nu poţi

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali s-a lămurit în privinţa unor jucători după FCSB – Fenerbahce, scor 1-1, în ultima etapă a grupei principale din Europa League. Campioana României a încheiat pe locul 27 şi a ratat calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În comparaţie cu ultimele rezultate, FCSB a înregistrat un rezultat pozitiv contra turcilor, ţinând cont şi de faptul că formaţia roş-albastră a avut mai multe ocazii importante în partida de pe Arena Naţională.

Gigi Becali i-a făcut praf pe Dennis Politic şi Octavian Popescu, după FCSB – Fenerbahce 1-1

Cu toate acestea, au fost şi jucători care nu au scăpat de criticile patronului. Gigi Becali susţine că s-a convins în privinţa lui Dennis Politic şi Octavian Popescu, doi jucători care nu au reuşit nici până acum să confirme, fiind de părere că are nevoie de alţi jucători ca să facă faţăpână la finalul sezonului. FCSB luptă pentru un loc în play-off, dar şi pentru ieşirea din grupele Cupei României:

“(n.r: de Politic) M-am convins. Am pus pe altul. De un an de zile tot nu mă conving, care, poate, e mai slab ca el (n.r: Tavi Popescu). Trebuie să mai aduc nişte jucători. Cu jucători din ăştia nu poţi să faci faţă. Ai văzut Cisotti, cum e el, slăbănog. Face el ce face, rămâne mingea la el.”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

FCSB – Fenerbahce 1-1

FCSB a încheiat la egalitate, 1-1, ultimul meci din grupa de Europa League, contra lui Fenerbahce. În urma acestui meci, FCSB a părăsit Europa League. Campioana României a terminat grupa pe locul 27, cu 7 puncte. Ultima echipă calificată în play-off a fost Brann Bergen, cu 9 puncte. Fenerbahce a terminat grupa pe locul 19, cu 12 puncte. Fenerbahce merge în play-off-ul Europa League.

Reclamă
Reclamă

Fenerbahce a deschis scorul în minutul 19, prin Yuksek. Campioana României a egalat în minutul 71, atunci când Cisotti a reluat în plasă o centrare a lui Radunovic.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Observator
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv
Fanatik.ro
E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv
1:12 30 ian.
Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce 1-1: “Am călcat greşit”
1:05 30 ian.
3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană
0:53 30 ian.
Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul
0:50 30 ian.
Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat”
0:49 30 ian.
Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: “Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni”
0:34 30 ian.
Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce!
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 3 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova 4 Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali 5 “Gigi Becali ar plăti oricât”. Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB 6 Dennis Politic, titular în meciul cu Fenerbahce! Cum arată echipa FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul