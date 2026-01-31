Investiţia de 2.3 miliarde de dolari din spatele performanţei Elenei Rybakina - Antena Sport

Închide meniul
Investiţia de 2.3 miliarde de dolari din spatele performanţei Elenei Rybakina

Investiţia de 2.3 miliarde de dolari din spatele performanţei Elenei Rybakina

Investiţia de 2.3 miliarde de dolari din spatele performanţei Elenei Rybakina

Dan Roșu Publicat: 31 ianuarie 2026, 14:49

Investiţia de 2.3 miliarde de dolari din spatele performanţei Elenei Rybakina

Elena Rybakina. cu trofeul del la Australian Open - Profimedia Images

Elena Rybakina a câştigat al doilea ei trofeu de Grand Slam, după revenirea spectaculoasă din finala cu Aryna Sabalenka (6-4, 4-6, 6-4). În spatele succesului numărului 5 WTA stă o decizie importantă luată în 2018.

Atunci, jucătoarea născută în 1999 la Moscova a ales să nu mai evolueze pentru Rusia şi a făcut-o pentru Kazahstan. A fost impresionată de investiţia uriaşă făcută de Bulat Utemuratov, preşedintele federaţiei kazace.

Investiţia de 2.3 miliarde de dolari din spatele performanţei Elenei Rybakina

Acesta a investit 2.3 miliarde de dolari din 2007 până acum, visul său fiind ca ţara natală să aibă un campion la un turneu de Grand Slam, unul îndeplinit chiar de Rybakina.

Omul de afaceri a investit suma menţionată mai sus în construirea a 38 de centre de tenis în 17 regiuni ale ţării, susţine marca.com. Numărul de jucători a crescut de la 1.800, la 33.000. Acolo ajung şi jucătorii ruşi care ies în evidenţă la juniorat.

“Mulţumesc Kazahstanului, întotdeauna am simţit ajutorul tău”, a fost mesajul Elenei, după victoria cu Sabalenka, de la Melbourne. În loja ei s-a aflat şi Utemuratov.

A ales Kazahstan

la 19 ani, Elena a avut posibilitatea de a lăsa Rusia pentru Statele Unite, dar a fost impresionată de ajutorul financiar oferit de Kazahstan. Un lucru care nu se întâmpla în momentul în care reprezenta Rusia.

“Mi-am schimbat cetăţenia pentru că aici lumea a crezut în mine şi a investit în mine. Am fost ajutată foarte mult în Kazahstan”, spunea Elena, în 2022, pentru The Guardian.

