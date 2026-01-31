Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi - Antena Sport

Conducerea celor de la Farul a făcut anunţul despre un posibil transfer al lui Octavian Popescu (23 de ani). Zoltan Iașko, directorul sportiv al constănţenilor, a transmis că nu se pune problema ca mijlocaşul să ajungă sub comanda lui Ianis Zicu.

După ce Denis Alibec a revenit la Farul, s-a zvonit că şi Octavian Popescu ar putea fi transferat de constănţeni, asta după ce a fost şi pe lista lui Marius Şumudică la Al-Okhdood.

Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi

Zoltan Iaşko a transmis că nu au existat discuţii privind transferul lui Octavian Popescu la Farul. Oficialul constănţenilor a subliniat că lotul lui Ianis Zicu este unul numeros, iar clubul nu-şi permite să aducă şi alţi jucători.

“Nu, nu. Nu am discutat nici despre Octavian Popescu, nici despre David Kiki. Nu am avut nicio discuție legată de ei, iar noi oricum suntem acoperiți. Avem un lot foarte numeros și nu ne mai permitem să încărcăm bugetul.

Îmbinăm jucătorii cu experiență cu cei din academie. Ați văzut că ușor, ușor integrăm niște jucători. Ianis Zicu are curaj, iar asta este politica clubului”, a declarat Zoltan Iaşko, conform digisport.ro.