Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi

Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi

Viviana Moraru Publicat: 31 ianuarie 2026, 14:26

Comentarii
Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi

Octavian Popescu, în timpul unui meci / Profimedia Images

Conducerea celor de la Farul a făcut anunţul despre un posibil transfer al lui Octavian Popescu (23 de ani). Zoltan Iașko, directorul sportiv al constănţenilor, a transmis că nu se pune problema ca mijlocaşul să ajungă sub comanda lui Ianis Zicu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce Denis Alibec a revenit la Farul, s-a zvonit că şi Octavian Popescu ar putea fi transferat de constănţeni, asta după ce a fost şi pe lista lui Marius Şumudică la Al-Okhdood.

Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi

Zoltan Iaşko a transmis că nu au existat discuţii privind transferul lui Octavian Popescu la Farul. Oficialul constănţenilor a subliniat că lotul lui Ianis Zicu este unul numeros, iar clubul nu-şi permite să aducă şi alţi jucători.

“Nu, nu. Nu am discutat nici despre Octavian Popescu, nici despre David Kiki. Nu am avut nicio discuție legată de ei, iar noi oricum suntem acoperiți. Avem un lot foarte numeros și nu ne mai permitem să încărcăm bugetul.

Îmbinăm jucătorii cu experiență cu cei din academie. Ați văzut că ușor, ușor integrăm niște jucători. Ianis Zicu are curaj, iar asta este politica clubului”, a declarat Zoltan Iaşko, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Octavian Popescu, a cărui cota s-a prăbuşit în ultimii ani, ajungând la 850.000 de euro, mai are contract cu FCSB până în vară. În acest sezon, mijlocaşul a bifat 26 de meciuri pentru campioană, în toate competiţiile, fără să marcheze vreun gol.

De cealaltă parte, Denis Alibec a fost prezentat oficial deja la Farul. El a revenit la formaţia din Constanţa după jumătate de sezon petrecută la FCSB, renunţând la bani pentru a semna cu echipa alături de care a devenit campion în 2023.

Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere
Fanatik.ro
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere
15:19
Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze”
14:49
Investiţia de 2.3 miliarde de dolari din spatele performanţei Elenei Rybakina
14:39
Situaţie incredibilă în Liga 1! Motivul pentru care un meci se desfăşoară fără VAR
14:37
Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul pregătit la FCSB. Suma oferită: “Atât le dau, e treaba lor”
14:16
EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat
14:08
FC Argeş – UTA LIVE SCORE (17:00). Duel tare pentru play-off. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi”
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate