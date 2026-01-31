Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul pregătit la FCSB. Suma oferită: "Atât le dau, e treaba lor" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacţie despre transferul lui Joao Paulo (27 de ani) la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că nu a ajuns încă la un acord cu cei de la Oţelul privind semnătura mijlocaşului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deşi iniţial a apărut informaţia conform căreia Gigi Becali ar fi dispus să ofere suma de 600.000 de euro în schimbul lui Joao Paulo, patronul campioanei a clarificat totul. Latifundiarul din Pipera a transmis că suma maximă pe care o poate oferi în schimbul mijlocaşului african este de 200.000 de euro.

Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul lui Joao Paulo la FCSB

“Nu am ajuns la niciun acord cu Oțelul. Eu mai mult de 200.000 de euro nu vreau să dau pentru Joao Paulo. E treaba lor”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Joao Paulo este calificat alături de naţionala Capului Verde la World Cup 2026, competiţie transmisă live în Universul Antena. Gălăţenii şi-ar dori ca suma acordată de FIFA pentru prezenţa mijlocaşului la turneul final să ajungă în conturile lor.

Mijlocaşul din Capul Verde este cotat la 700.000 de euro şi a ajuns la Oţelul în vara lui 2025, de la Sheriff, unde îşi terminase contractul.