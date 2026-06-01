“Țurcă!” Basarab Panduru, revoltat! A făcut-o praf pe Farul Constanța: “Chinuitor! Ăsta nu e fotbal”

Basarab Panduru a avut un discurs dur la adresa celor de la Farul Constanța, imediat după ce echipa de la malul mării a reușit să se salveze de la retrogradare. Constănțenii au câștigat la loviturile de departajare barajul de menținere în Liga 1 cu Chindia Târgoviște și vor evolua și sezonul viitor în prima ligă.

Le-a trecut glonțul pe la ureche celor de la Farul, după 3-3 în turul de la Târgoviște și 1-1 după 120 de minute de joc la Ovidiu.

La finalul partidei, fostul internațional român Basarab Panduru a făcut praf jocul celor de la Farul și nu înțelege cum constănțenii au ajuns să practice un fotbal atât de slab. De asemena, lui Basarab Panduru nu îi vine să creadă că mai poate vedea un astfel de fotbal în 2026:

“Nici nu ştiu dacă pot să spun ceea ce aş fi vrut să spun. Ăsta nu e fotbal, indiferent cum vrei să o dai, să spui, să faci. Nu poţi să te uiţi la aşa ceva. Mă întreb ce a făcut de te chinui aşa, te chinui să te uiţi în primul rând.

Să nu vezi absolut nimic, este ceva.. Te uiţi la Farul şi nu mai recunoşti absolut nimic. Nu se poate să ajungi atât de slab, ca Farul la acest meci. Cred că şi cu Poli Timişoara, echipă de liga a 3-a, ar fi avut probleme dacă jucau aşa ca în seara asta. Să nu poţi să alergi, să nu poţi să faci nimic, să nu poţi să dai o pasă, să nu poţi să dai o centrare.