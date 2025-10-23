Ultraşii nu mai suportă situaţia de la FCSB: "Umilință totală. Umilință asupra suporterilor" - Antena Sport

Închide meniul
Ultraşii nu mai suportă situaţia de la FCSB: "Umilință totală. Umilință asupra suporterilor"

Home | Fotbal | Liga 1

Ultraşii nu mai suportă situaţia de la FCSB: “Umilință totală. Umilință asupra suporterilor”

Publicat: 23 octombrie 2025, 9:11

Ultraşii nu mai suportă situaţia de la FCSB: Umilință totală. Umilință asupra suporterilor

Gheorghe Mustaţă, în timpul unui meci - Hepta

Gheorghe Mustaţă a anunţat că ultraşii din Peluza Nord vor avea o discuţie cu antrenorii Charalambous şi Pintilii, dar şi cu Meme Stoica, după FCSB – Bologna, meci din runda a treia din grupa Europa League.

Mustaţă a considerat umilitoare înfrângerea cu Metaloglobus şi crede că au apărut bisericuţe în vestiarul campioanei.

Ultraşii nu mai suportă situaţia de la FCSB

“Nu știu cum se vede din exterior, dar din interior se vede rău. Dacă acești băieți nu înțeleg ce înseamnă fotbalul, este foarte urât. Eu zic că ar trebui ca și patronul să înțeleagă aceste lucruri și să facă în așa fel încât acești băieți să fie lăsați să meargă în continuare cu echipa care a jucat anul trecut, sunt aceiași jucători.

Sunt de acord că se fac niște greșeli la schimbări sau în echipa de start, dar nimeni nu poate scoate echipa din impas decât ei, jucătorii. Dacă nu fac acest lucru, înseamnă că sunt alte probleme, în vestiar. Dacă sunt probleme în vestiar, echipa nu poate merge bine deloc, se formează câte o bisericuță și nu e ok. Dar sper să nu fie asta.

Umilință totală. Umilință asupra suporterilor, nu este normal să se întâmple acest lucru. Eu am văzut echipe de fotbal care au avut căderi, 5-6-8 etape, noi am acceptat să fim lângă ei după 10 etape de eșec. Am câștigat meciul cu Craiova, dar lucrurile nu stau cum trebuie. Trebuie să se creeze ceva la echipă, să vedem despre ce e vorba. O să avem o discuție cu Meme, dar și una cu antrenorii, după meciul cu Bologna”, a spus Mustaţă, citat de fanatik.ro. 

