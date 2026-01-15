Uluitor! Metalist Harkov a mărit oferta pentru Cătălin Cîrjan. Răspunsul oferit de fotbalist - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a primit o ofertă consistentă din partea celor de la Metalist 1925 Harkov, care i-au oferit un salariu de patru ori mai mare față de cel pe care îl încasează la Dinamo.

Fotbalistul „câinilor” a refuzat propunerea din Ucraina, dar acum clubul a venit cu o contra-ofertă pentru căpitanul lui Zeljko Kopic. Ce decizie a luat jucătorul.

Metalist Harkov a mărit oferta pentru Cătălin Cîrjan

Zile tensionate la Dinamo, după ce Metalist 1925 Harkov a înaintat o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan. Ucrainenii au oferit patru milioane de euro în schimbul jucătorului, dar după ce a discutat cu agentul său, fotbalistul a refuzat.

Acum, clubul din Ucraina a revenit cu o ofertă îmbunătățită, atât pentru club, cât și pentru starul „câinilor”. Concret, jurnalistul Emanuel Roșu anunță că suma vehiculată este de 4,5 milioane de euro.

Și de această dată însă, Cîrjan a refuzat propunerea clubului din Ucraina. Acesta a ajuns gratis la Dinamo în vara anului 2024, după ce a fost împrumutat de Arsenal la Rapid.