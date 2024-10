Un jucător din Liga 1, inclus în topul celor mai promiţători tineri din lume! Împarte lista cu Lamine Yamal - Antena Sport

”Borza n-are nici 17 ani încă, dar joacă în prima ligă din România, la formația lui Gheorghe Hagi. Comparat deseori cu un alt fost căpitan al României, Cristi Chivu, datorită abilităților sale cu mingea în apărare, Borza a început ca atacant, înainte de a trece mijlocaș și în final fundaș stânga, după ce Hagi însuși a vorbit cu jucătorul despre asta.

O prezență constantă la naționalele de juniori, el e descris de antrenorul U17 Daniel Mogoșanu ca `perfect echipat pentru postul său. Are toate calitățile unui fundaș stânga. E un apărător bun, are și abilități ofensive, muncește mult, are viteză, controlează excelent mingea. E un profesionist chiar și la această vârstă, face tot ce i se cere pe teren și în afara lui`”, scriau englezii despre Borza, la momentul respectiv.