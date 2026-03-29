Un titular, cu probleme medicale. Zeljko Kopic, detalii şi despre George Puşcaş, după ce a debutat cu gol la Dinamo

Dinamo a jucat sâmbătă, la Săftica, un meci amical cu divizionara secundă CS Dinamo, pe care l-au câștigat cu scorul de 3-1. În acest amical şi-a făcut apariţia şi George Puşcaş, care a şi marcat. Nu a jucat însă mult, pentru că a resimţit probleme medicale şi a fost schimbat.

Într-un interviu pentru Radio Dinamo1948, Zeljko Kopic a vorbit despre situaţia lui George Puşcaş, dar şi despre Kennedy Boateng, care acuză şi el probleme de sănătate.

“Fără contribuția ofensivă, este greu să obții rezultate. George Pușcaș a arătat foarte bine la antrenamente — sunt foarte mulțumit de atitudinea lui. A avut un mic disconfort, dar nu pare nimic grav.

În ceea ce-l privește pe Karamoko, echipa arată diferit cu el pe teren. Avem nevoie de el. Sper să revină cât mai repede. Acum cred din nou că de mâine sau de marți va începe antrenamentele cu echipa și că va fi pregătit cât mai curând posibil. Nu vorbim despre o criză. Echipa nu este dominată, adversarii nu ne creează multe ocazii. Problemele sunt de detaliu — în ambele careuri.

Pauza a fost utilă pentru ca jucătorii să petreacă timp cu familia și să se relaxeze puțin, dar nu avem nevoie de un reset total. Avem nevoie de mai multă concentrare și eficiență.