George Puşcaş a marcat la debutul pentru Dinamo, dar a ieşit imediat de pe teren! Ce s-a întâmplat

Bogdan Stănescu Publicat: 28 martie 2026, 12:55

George Puşcaş, în timpul unui antrenament la Dinamo / Instagram Dinamo

George Puşcaş (29 de ani) a înscris la debutul său pentru Dinamo, în amicalul cu CS Dinamo. Puşcaş a intrat pe teren în minutul 62 şi a marcat în minutul 75.

După numai câteva minute după ce a înscris, Puşcaş a acuzat o nouă problemă medicală şi a fost înlocuit, la scorul de 3-1 pentru Dinamo. El a fost înlocuit preventiv de Kopic, după ce a simţit o durere.

George Puşcaş a înscris la debutul pentru Dinamo. A fost schimbat imediat de Kopic, după ce a simţit o durere

CS Dinamo a deschis scorul în minutul 41, iar echipa din prima ligă a egalat, în minutul 50, prin Armstrong. Alex Pop a adus-o pe Dinamo în avantaj, în minutul 59, după care a venit reuşita lui Puşcaş.

Puşcaş a fost chinuit de probleme medicale în ultimele luni. El a suferit de pubalgie, afecţiunea împiedicându-l să evolueze în acest sezon atât pentru Bodrumspor, cât şi pentru Dinamo. El e aşteptat să debuteze într-un meci oficial pentru Dinamo după pauza generată de meciurile echipelor naţionale.

N-a mai jucat un meci oficial de pe 1 iunie 2025, atunci când a bifat o repriză în Bodrumspor – Beşiktaş 0-4. Ultimul gol într-un meci oficial l-a marcat pe 28 martie 2025, în meciul Bodrumspor – Fenerbahce 2-4.

Cotat în prezent la 900.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, George Puşcaş are 46 de meciuri şi 11 goluri pentru naţionala României. A marcat un gol crucial cu Israel în preliminariile Campionatului European. Dinamo, care s-a confruntat cu mari probleme în atac în acest debut de play-off, îşi pune mari speranţe în Puşcaş. În primele două etape, din pricina accidentării lui Karamoko, Kopic a mizat pe Alex Pop în atac şi pe improvizaţia Alberto Soro. Niciuna dintre variante nu a funcţionat, Dinamo pierzând meciurile cu Rapid, 1-2 şi Universitatea Craiova, 0-1.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Observator
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Schimbare importantă pentru afacerea care i-a adus 400 de milioane de euro lui Ion Țiriac. Toți vor fi încântați
Fanatik.ro
Schimbare importantă pentru afacerea care i-a adus 400 de milioane de euro lui Ion Țiriac. Toți vor fi încântați
12:58

Brazilienii, luați la țintă de Barcelona după accidentarea lui Raphinha. Acuzații dure ale catalanilor
12:37

Luka Doncic, un nou meci de vis pentru LA Lakers. Victorie fără emoții cu Brooklyn Nets
12:15

Ciprian Marica, întrebat direct dacă va candida la şefia FRF! Răspunsul acţionarului Farului
12:05

Marius Șumudică, reacție fermă după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e numărul 1”
11:24

Bosnia, pedepsită de FIFA la barajul cu Italia, după incidentele din meciul cu România. Ce sancțiune a primit
11:09

Stadion de 64 de milioane de euro în România. Când va fi gata „bijuteria”
Vezi toate știrile
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi” 3 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 4 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2” 5 Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine” 6 Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune