George Puşcaş a marcat la debutul pentru Dinamo, dar a ieşit imediat de pe teren! Ce s-a întâmplat

George Puşcaş (29 de ani) a înscris la debutul său pentru Dinamo, în amicalul cu CS Dinamo. Puşcaş a intrat pe teren în minutul 62 şi a marcat în minutul 75.
După numai câteva minute după ce a înscris, Puşcaş a acuzat o nouă problemă medicală şi a fost înlocuit, la scorul de 3-1 pentru Dinamo. El a fost înlocuit preventiv de Kopic, după ce a simţit o durere.
CS Dinamo a deschis scorul în minutul 41, iar echipa din prima ligă a egalat, în minutul 50, prin Armstrong. Alex Pop a adus-o pe Dinamo în avantaj, în minutul 59, după care a venit reuşita lui Puşcaş.
Puşcaş a fost chinuit de probleme medicale în ultimele luni. El a suferit de pubalgie, afecţiunea împiedicându-l să evolueze în acest sezon atât pentru Bodrumspor, cât şi pentru Dinamo. El e aşteptat să debuteze într-un meci oficial pentru Dinamo după pauza generată de meciurile echipelor naţionale.
N-a mai jucat un meci oficial de pe 1 iunie 2025, atunci când a bifat o repriză în Bodrumspor – Beşiktaş 0-4. Ultimul gol într-un meci oficial l-a marcat pe 28 martie 2025, în meciul Bodrumspor – Fenerbahce 2-4.
Cotat în prezent la 900.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, George Puşcaş are 46 de meciuri şi 11 goluri pentru naţionala României. A marcat un gol crucial cu Israel în preliminariile Campionatului European. Dinamo, care s-a confruntat cu mari probleme în atac în acest debut de play-off, îşi pune mari speranţe în Puşcaş. În primele două etape, din pricina accidentării lui Karamoko, Kopic a mizat pe Alex Pop în atac şi pe improvizaţia Alberto Soro. Niciuna dintre variante nu a funcţionat, Dinamo pierzând meciurile cu Rapid, 1-2 şi Universitatea Craiova, 0-1.
