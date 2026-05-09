Victor Wembanyama a condus-o pe San Antonio Spurs către victorie în meciul 3 cu Minnesota Timberwolves

Dan Roșu Publicat: 9 mai 2026, 12:37

Victor Wembanyama - Getty Images

San Antonio Spurs s-a impus cu 115-108 în faţa lui Minnesota Timberwolves, vineri pe propriul teren, în meciul nr.3 al seriei din semifinalele Conferinţei de Vest a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), preluând conducerea la general cu scorul de 2-1, informează AFP.

Starul francez Victor Wembanyama a fost artizanul victoriei lui Spurs, cu 39 pct, 15 recuperări şi 5 contre. El devine al patrulea jucător din istorie care acumulează cel puţin 35 de puncte, 15 recuperări şi 5 blocaje într-un meci din play-off, după Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon şi Shaquille O’Neal.

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 2-1

Minnesota Timberwolves, care a ajuns în finala Conferinţei de Vest în ultimele două sezoane, va găzdui duminică meciul nr.4 din această serie de partide, care se dispută după sistemul cel mai bun din şapte.

În semifinalele Conferinţei de Est, New York Knicks s-a impus cu 108-94 în faţa lui Philadelphia 76ers şi conduce cu 3-0 la general.

Nicio echipă nu a reuşit surmonteze un ecart de trei înfrângeri în istoria fazei play-off a NBA.

New York Knicks ar putea avea ocazia duminică, în meciul nr.4 de la Philadelphia, să se califice în finala Conferinţei de Est, în care a acces şi anul trecut după o pauză de 24 de sezoane.

