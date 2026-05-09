Alvaro Arbeloa, la un pas de izbucnirea în plâns după conflictul uriaş de la Real Madrid: “Asta e suficient”

Alvaro Arbeloa (43 de ani) a oferit prima reacţie după conflictul uriaş de la Real Madrid. Aurelien Tchouameni şi Fede Valverde s-au luat la bătaie, cel din urmă ajungând la spital, suferind un traumatism cranio-cerebral.

La conferinţa de presă premergătoare partidei “de foc” cu Barcelona de duminică, Alvaro Arbeloa a lăudat clubul pentru reacţie imediată avută, în urma celor întâmplate între cei doi jucători de la Real Madrid. Oficialii “galacticilor” au decis să-i amendeze pe Tchouameni şi pe Valverde, existând riscul ca ei să fie chiar suspendaţi de club.

Vorbind despre cele întâmplate, Alvaro Arbeloa s-a emoţionat şi a fost aproape să izbucnească în plâns la conferinţă atunci când şi-a amintit de Juanito, fostul jucător de la Real Madrid care a decedat în urma unui accident rutier la vârsta de 37 de ani.

Antrenorul interimar de la Real Madrid şi-a apărat, totodată, jucătorii şi a explicat faptul că are o relaţie bună cu ei, în ciuda zvonurilor din ultima perioadă. Acesta a subliniat că întreaga responsabilitate de la echipă este purtată de el.

“Am două lucruri de spus. În primul rând, sunt foarte mândru de hotărârea, rapiditatea și transparența clubului. Și, în al doilea rând, de faptul că jucătorii și-au recunoscut greșeala, și-au exprimat regretul și și-au cerut scuze. Pentru mine, asta e suficient. Ceea ce nu voi face este să-i crucific public, pentru că nu merită asta. Mi-au arătat ce înseamnă să fii jucător la Real Madrid în ultimele patru luni și ani. Au demonstrat ce înseamnă să fii jucător la Real Madrid, și nu voi uita asta. Dau mereu un exemplu.