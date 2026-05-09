Alvaro Arbeloa, la un pas de izbucnirea în plâns după conflictul uriaş de la Real Madrid: “Asta e suficient”

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 12:35

Alvaro Arbeloa, în timpul unei conferinţe la Real Madrid/ Getty Images

Alvaro Arbeloa (43 de ani) a oferit prima reacţie după conflictul uriaş de la Real Madrid. Aurelien Tchouameni şi Fede Valverde s-au luat la bătaie, cel din urmă ajungând la spital, suferind un traumatism cranio-cerebral.

La conferinţa de presă premergătoare partidei “de foc” cu Barcelona de duminică, Alvaro Arbeloa a lăudat clubul pentru reacţie imediată avută, în urma celor întâmplate între cei doi jucători de la Real Madrid. Oficialii “galacticilor” au decis să-i amendeze pe Tchouameni şi pe Valverde, existând riscul ca ei să fie chiar suspendaţi de club.

Vorbind despre cele întâmplate, Alvaro Arbeloa s-a emoţionat şi a fost aproape să izbucnească în plâns la conferinţă atunci când şi-a amintit de Juanito, fostul jucător de la Real Madrid care a decedat în urma unui accident rutier la vârsta de 37 de ani.

Antrenorul interimar de la Real Madrid şi-a apărat, totodată, jucătorii şi a explicat faptul că are o relaţie bună cu ei, în ciuda zvonurilor din ultima perioadă. Acesta a subliniat că întreaga responsabilitate de la echipă este purtată de el.

“Am două lucruri de spus. În primul rând, sunt foarte mândru de hotărârea, rapiditatea și transparența clubului. Și, în al doilea rând, de faptul că jucătorii și-au recunoscut greșeala, și-au exprimat regretul și și-au cerut scuze. Pentru mine, asta e suficient. Ceea ce nu voi face este să-i crucific public, pentru că nu merită asta. Mi-au arătat ce înseamnă să fii jucător la Real Madrid în ultimele patru luni și ani. Au demonstrat ce înseamnă să fii jucător la Real Madrid, și nu voi uita asta. Dau mereu un exemplu.

Pentru mine, există un jucător care este întruchiparea a ceea ce ar trebui să fie un jucător la Real Madrid, și acela este Juanito. Iar Juanito nu a greșit niciodată. (n.r. e pe punctul de a izbucni în plâns): Și cred că suntem cu toții foarte mândri de ce a făcut în fiecare meci. El a înțeles ce înseamnă Real Madrid; a dat totul. Cum aș putea să nu fac greșeli? Dar dacă există un lucru pentru care îl iubim, este pentru că a făcut greșeli, la fel cum poate face oricine.

Valverde și Tchouameni merită să mergem mai departe, să le dăm șansa de a continua să lupte pentru acest club. Sunt foarte mândru de ei. Nu voi permite ca acest lucru să fie folosit pentru a le pune la îndoială profesionalismul: este o minciună că nu sunt profesioniști, că m-au jignit… este absolut fals. La fel cum este o minciună că unii dintre ei nu joacă din cauza unor probleme cu mine; ar trebui să-și trăiască viața în afara Real Madrid.

Eu sunt cel care poartă responsabilitatea finală pentru faptul că acest sezon probabil… nu, cu siguranță, nu va fi la înălțimea așteptărilor. Dar sunt aici de patru luni și sunt foarte mândru de jucătorii mei. De felul în care m-au primit, de drumul parcurs până acum. Și este clar că frustrarea și furia te pot conduce la situații pe care nu ți le dorești. Dar acum, să ne concentrăm pe meci. Asta este ceea ce trebuie să facem acum”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform as.com.

