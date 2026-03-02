Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revenire importantă anunţată de Gâlcă înainte de Craiova: "Nu ştim dacă va fi 100%" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Revenire importantă anunţată de Gâlcă înainte de Craiova: “Nu ştim dacă va fi 100%”

Revenire importantă anunţată de Gâlcă înainte de Craiova: “Nu ştim dacă va fi 100%”

Radu Constantin Publicat: 2 martie 2026, 22:24

Comentarii
Revenire importantă anunţată de Gâlcă înainte de Craiova: Nu ştim dacă va fi 100%

Costel Gâlcă, în timpul unei conferinţe de presă / Sport Pictures

Rapid întâlneşte Universitatea Craiova duminică, de la ora 20.00. Pentru acest meci Costel Gâlcă se va baza şi pe Tobias Christensen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Norvegianul este unul dintre cei mai importanți jucători folosiți de Costel Gâlcă, iar la meciul cu Unirea Slobozia a fost lăsat în afara lotului. Mijlocașul a primit acceptul tehnicianului și a conducerii clubului pentru a-i fi alături soției sale, care urmează să dea naștere unui copil.

“Am făcut un lucru bun, am marcat primii. Mă aşteptam ca echipa adversă să se desfacă mai mult, dar nu s-a întâmplat. Mă aşteptam în repriza a doua să ţinem mai mult de minge, dar şi ei au pus presiune. Îmi doream să avem mai multă posesie şi să ajungem cu claritate la poarta adversă, pentru că am avut spaţiile necesare să marcăm al treilea gol. Normal, pe final au fost două faze când puteau să înscrie şi să egaleze.

Am avut ocazii, dar nu am putut marca. Finalul l-am trăit cu emoţii. Ne dorim să arătăm mult mai bine. Craiova este o echipă valoroasă şi ne dorim să fim mai eficienţi în faza de atac şi în apărare.

(Christensen va fi apt pentru meciul cu Craiova?) Poate să revină, este o problemă personală. Să o anunţe el. Va reveni cu noi, dar nu ştim dacă va fi 100%.

Reclamă
Reclamă

(Play-off) Sunt echipe care au jucători cu experienţă, sunt echilibrate şi de aceea au intrat în play-off. Este important pentru noi ce facem, ce jucăm şi ce rezultate vom obţine; nu mă interesează celelalte echipe”, a spus Costel Gâlcă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Observator
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Minerul rănit în accidentul de la Livezeni, obligat să returneze banii pentru concediul medical? Controversă după accidentul de muncă soldat cu arsuri grave
Fanatik.ro
Minerul rănit în accidentul de la Livezeni, obligat să returneze banii pentru concediul medical? Controversă după accidentul de muncă soldat cu arsuri grave
22:15
LIVE VIDEOGil Vicente – Benfica, 22:15, LIVE VIDEO. Echipa lui Jose Mourinho vrea să se apropie de Porto şi Sporting
22:04
“Rapid este o echipă mică!” Basarab Panduru i-a criticat şi la victorie
21:55
Alex Dobre, cu gândul la titlu după victoria de la Slobozia: „Când tragem linie la sfârșit, sper să fim campioni”
21:32
Fostul selecţioner al României îl face praf pe Coelho: “Pe mine nu m-a dat pe spate, echipa e opera lui Mirel Rădoi”
21:27
Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleștenii își consolidează locul al doilea
21:12
VideoNaţionala de fotbal feminin speră şi ea să se califice la Campionatul Mondial, ca şi cea a băieţilor
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 4 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 5 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 6 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”