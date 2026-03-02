Revenire importantă anunţată de Gâlcă înainte de Craiova: "Nu ştim dacă va fi 100%" - Antena Sport

Rapid întâlneşte Universitatea Craiova duminică, de la ora 20.00. Pentru acest meci Costel Gâlcă se va baza şi pe Tobias Christensen.

Norvegianul este unul dintre cei mai importanți jucători folosiți de Costel Gâlcă, iar la meciul cu Unirea Slobozia a fost lăsat în afara lotului. Mijlocașul a primit acceptul tehnicianului și a conducerii clubului pentru a-i fi alături soției sale, care urmează să dea naștere unui copil.

“Am făcut un lucru bun, am marcat primii. Mă aşteptam ca echipa adversă să se desfacă mai mult, dar nu s-a întâmplat. Mă aşteptam în repriza a doua să ţinem mai mult de minge, dar şi ei au pus presiune. Îmi doream să avem mai multă posesie şi să ajungem cu claritate la poarta adversă, pentru că am avut spaţiile necesare să marcăm al treilea gol. Normal, pe final au fost două faze când puteau să înscrie şi să egaleze.

Am avut ocazii, dar nu am putut marca. Finalul l-am trăit cu emoţii. Ne dorim să arătăm mult mai bine. Craiova este o echipă valoroasă şi ne dorim să fim mai eficienţi în faza de atac şi în apărare.

(Christensen va fi apt pentru meciul cu Craiova?) Poate să revină, este o problemă personală. Să o anunţe el. Va reveni cu noi, dar nu ştim dacă va fi 100%.