Dan Roșu Publicat: 12 martie 2026, 14:05

Comentarii
Ottawa Senators - Montreal Canadiens 2-3 - Getty Images

Montreal Canadiens a învins la limită în deplasare, cu scorul de 3-2, Ottawa Senators, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), disputat miercuri seara.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Juraj Slafkovski, Aleandre Texier şi Ivan Demidov, în timp ce Drake Batherson a reuşit o dublă pentru Senators.

Tot miercuri, Philadelphia Flayers s-a impus pe propriul patinoar, cu scorul de 4-1, în faţa lui Washington Capitals.

Oaspeţii au deschis scorul în prima repriză, prin Ryan Leonard, însă Flyers a revenit şi marcat de patru ori consecutiv, prin Travis Konecny, Trevor Zegras, Jamie Drysdale şi Owen Tippett, ultimul reuşind şi un assist.

Comentarii


