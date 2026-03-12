Montreal Canadiens a învins la limită în deplasare, cu scorul de 3-2, Ottawa Senators, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), disputat miercuri seara.
Golurile învingătorilor au fost marcate de Juraj Slafkovski, Aleandre Texier şi Ivan Demidov, în timp ce Drake Batherson a reuşit o dublă pentru Senators.
Ottawa Senators – Montreal Canadiens 2-3
Tot miercuri, Philadelphia Flayers s-a impus pe propriul patinoar, cu scorul de 4-1, în faţa lui Washington Capitals.
Oaspeţii au deschis scorul în prima repriză, prin Ryan Leonard, însă Flyers a revenit şi marcat de patru ori consecutiv, prin Travis Konecny, Trevor Zegras, Jamie Drysdale şi Owen Tippett, ultimul reuşind şi un assist.
- Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 7-8. Meciul sezonului în NHL! Răsturnări de situaţie şi 102 minute de penalizare
- Shakir Mukhamadullin a adus victoria pentru San Jose Sharks! Victorie cu 5-4 în faţa lui Edmonton Oilers
- CIO, anunţ despre prezenţa jucătorilor din NHL la următoarele Jocuri Olimpice: “Construim o relaţie”
- Florida Panthers, eşec categoric cu Tampa Bay Lightning. Încăierare generală pe gheaţă
- Tampa Bay Lightning, “remontada” în faţa lui Boston Bruins! Victorie la loviturile de departajare în faţa a 64.000 de spectatori