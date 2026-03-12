Ţiţi Dumitriu nu are dubii: "Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echipa de start la FCSB" - Antena Sport

Închide meniul
Ţiţi Dumitriu nu are dubii: "Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echipa de start la FCSB"

Liga 1

Ţiţi Dumitriu nu are dubii: “Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echipa de start la FCSB”

Dan Roșu Publicat: 12 martie 2026, 12:51

Ţiţi Dumitriu nu are dubii: Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echipa de start la FCSB

Dumitru Dumitriu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Mirel Rădoi a acceptat un nou mandat la FCSB, după ce naşul său, Gigi Becali, i-a promis că nu va mai interveni peste el când vine vorbe de partea tactică, aşa cum s-a întâmplat la prima colaborare dintre cei doi.

Becali şi Rădoi vor avea o perioadă de probă de 3 luni, acest final de sezon, iar dacă finaţatorul îşi va ţine cuvântul, sunt şanse mari ca această colaborare să continue şi din vară.

Totuşi, Dumitru Dumitriu (80 de ani), cel care a stat pe bancă la primul mandat al lui Mirel, în 2015, pentru a ajuta cu Licenţa PRO, în contextul în care Rădoi nu avea nicio licenţă, e sigur că omul cu banii va avea un cuvânt de spus măcar atunci când vine vorba de echipa de start.

Ţiţi Dumitriu nu are dubii: “Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echipa de start la FCSB”

”Ne-am certat, ne-am împăcat, am uitat. Așa este românul, nu numai în sport. Cred că Mirel lasă de la el. Probabil Gigi nu mai poate să dea telefoane să zică pe cine să schimbe. Probabil că îi va spune doar formația de start.

La FCSB este o situație în care a apărut o tristețe pentru toți jucătorii, membrii clubului și suporteri. Dar eu cred că el are timpul necesar să creeze o echipă puternică.

Mi se pare corect să continue și din vară, de ce n-ar face-o? Este un club serios, cu potențial, fără probleme financiare. Dacă s-a băgat acum eu nu cred că la vară va pleca”, a spus Țiți Dumitriu, membru în Comisia Tehnică a FRF, citat de digisport.ro.

Pe de altă parte, Gigi Becali pregăteşte un buget de transferuri impresionant la FCSB, de 5-6 milioane de euro, pentru a nu mai ajunge în situaţia din acest sezon, în care va evolua în play-out. Adi Ilie li se va alătura lui Mihai Stoica şi Mirel Rădoi pentru a stabili împreună mutările din perioada de mercato de la vară.

 

