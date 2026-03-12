Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. Când revine Boateng - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. Când revine Boateng

Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. Când revine Boateng

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 12:22

Comentarii
Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. Când revine Boateng

Zeljko Kopic, la Dinamo/ Sport Pictures

Zeljko Kopic a aflat ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. “Câinii” traversează o perioadă delicată, ţinând cont de cele trei înfrângeri consecutive din campionat, cât şi de faptul că există probleme de lot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kennedy Boateng, fundaşul titular de la Dinamo, s-a accidentat în meciul pierdut cu CFR Cluj în runda trecută. Stopperul a acuzat probleme la gambă şi a fost înlocuit în minutul 50 cu Matteo Duţu.

Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo

Conform gsp.ro, Kennedy Boateng nu va fi ap pentru derby-ul cu Rapid din prima etapă a play-off-ului. Fundaşul are mari şanse să rateze şi confruntarea cu Universitatea Craiova din a doua rundă, urmând să revină pe teren după pauza datorată meciurilor naţionalelor.

Şi Mamoudou Karamoko va fi apt tot după pauza de la finalul lunii martie, după ce s-a accidentat în partida cu FC Argeş. George Puşcaş, ultimul jucător transferat de Dinamo, va putea debuta sub comanda lui Zeljko Kopic tot după pauza internaţională.

Vestea bună primită de antrenorul croat al lui Dinamo este reprezentată de revenirea lui Andrei Mărginean. Mijlocaşul este aşteptat să revină pe teren în meciul cu Universitatea Craiova, de săptămâna viitoare. Mijlocaşul a fost operat de apendicită acută, după meciul cu Rapid.

Reclamă
Reclamă

Adrian Caragea a revenit şi el la antrenamentele lui Dinamo. Folosit pentru îndeplinirea regulii U21, acesta s-a accidentat la începutul lui 2026, fără să bifeze vreun minut în acest an.

Cristi Licsandru, cel care s-a accidentat în cantonamentul de iarnă de anul trecut, este şi el aproape să revină la antrenamentele lui Kopic. Mijlocaşul nu a mai bifat niciun meci la Dinamo de la finalul lui 2024, el fiind supus între timp la două operaţii.

Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata MonteoruOrașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
Observator
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
Fanatik.ro
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
13:06
Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor. Verdictul specialiştilor
12:51
Ţiţi Dumitriu nu are dubii: “Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echipa de start la FCSB”
12:28
Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii
12:14
VIDEOKawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153
12:01
Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia
11:50
Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe”
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”