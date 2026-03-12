Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. Când revine Boateng - Antena Sport

Zeljko Kopic a aflat ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. “Câinii” traversează o perioadă delicată, ţinând cont de cele trei înfrângeri consecutive din campionat, cât şi de faptul că există probleme de lot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kennedy Boateng, fundaşul titular de la Dinamo, s-a accidentat în meciul pierdut cu CFR Cluj în runda trecută. Stopperul a acuzat probleme la gambă şi a fost înlocuit în minutul 50 cu Matteo Duţu.

Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo

Conform gsp.ro, Kennedy Boateng nu va fi ap pentru derby-ul cu Rapid din prima etapă a play-off-ului. Fundaşul are mari şanse să rateze şi confruntarea cu Universitatea Craiova din a doua rundă, urmând să revină pe teren după pauza datorată meciurilor naţionalelor.

Şi Mamoudou Karamoko va fi apt tot după pauza de la finalul lunii martie, după ce s-a accidentat în partida cu FC Argeş. George Puşcaş, ultimul jucător transferat de Dinamo, va putea debuta sub comanda lui Zeljko Kopic tot după pauza internaţională.

Vestea bună primită de antrenorul croat al lui Dinamo este reprezentată de revenirea lui Andrei Mărginean. Mijlocaşul este aşteptat să revină pe teren în meciul cu Universitatea Craiova, de săptămâna viitoare. Mijlocaşul a fost operat de apendicită acută, după meciul cu Rapid.