Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia - Antena Sport

Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia

Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia

Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia

Dan Roșu Publicat: 12 martie 2026, 12:01

Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia

Gigi Becali, în timpul unui meci - Sport Pictures

Gigi Becali pregăteşte un buget de transferuri impresionant la FCSB, pentru a nu mai ajunge în situaţia din acest sezon, în care va evolua în play-out. Adi Ilie li se va alătura lui Mihai Stoica şi Mirel Rădoi pentru a stabili împreună mutările din perioada de mercato de la vară.

Mirel Rădoi e pregătit să rămână şi din vară la FCSB, cu care şi-ar dori extrem de mult să ia titlul. Prelungirea înţelegerii va veni doar dacă Becali se va ţine de cuvânt şi nu se va implica deloc în tactica echipei în următoarele 3 luni, ce vor reprezenta o perioadă de probă.

Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri

Dacă Becali va fi “cuminte” în aceste luni, atunci Rădoi va avea pe mână pentru sezonul următor 5-6 milioane de euro, susţine Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Nord.

“Din ce am înțeles, va fi un buget pentru transferuri. Am înțeles că va face un buget de 5-6 milioane de euro de care vor răspunde Adi Ilie, Mirel și Meme. Deci, la treabă!

Cu Mirel e mai greu. Eu îl știu foarte bine ce atitudine are în vestiar, ce atitudine are cu jucătorii. Ați văzut și la Craiova. La el nu contează cine ești. Contează să te antrenezi și să joci. Nu contează cine ești. După poți sta pe tușă, indiferent cine ești. Atitudinea lui va schimba și atitudinea jucătorilor”, a spus Mustaţă, citat de fanatik.ro.

Motivul real pentru care Mirel Rădoi a acceptat să antreneze FCSB

Mirel Rădoi a acceptat să antreneze FCSB până la finalul sezonului şi multă lume s-a grăbit să îl critice pe antrenorul de 44 de ani pentru decizia luată de a lucra din nou cu naşul Gigi Becali. Totuşi, motivul real pentru care Rădoi a venit din nou la gruparea roş-albastră e unul clar.

Conform surselor Antena Sport, Mirel Rădoi are un vis pe care vrea să îl împlinească la FCSB, acela de a fi campion al României. Iar aceste trei luni rămase din acest sezon vor fi perioada de probă, în care antrenorul va putea vedea dacă Gigi Becali îi va lăsa mână liberă sau nu. Dacă nu se va întâmăpla asta, Rădoi va pleca sigur la finalul stagiunii.

Începutul pare unul promiţător pentru fostul selecţioner, care a venit deja cu stafful său, astfel că la FCSB au apărut deja două plecări: preparatorul fizic Thomas Neubert şi antrenorul cu portarii Marius Popa au fost înlocuiţi cu oamenii de încredere ai lui Rădoi, Horațiu Baciu şi Robert Tufiși.

