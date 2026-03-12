Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor. Verdictul specialiştilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor. Verdictul specialiştilor

Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor. Verdictul specialiştilor

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 13:06

Comentarii
Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor. Verdictul specialiştilor

Logo-ul Champions League, pe mingea oficială/ Profimedia

Specialiştii au anunţat echipa favorită să câştige Champions League în acest sezon, după ce s-au disputat toate meciurile din turul optimilor. Arsenal este cotată cu prima şansă la ridicarea marelui trofeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Londonezii au obţinut o remiză chinuită cu Leverkusen, în turul optimilor, scor 1-1. “Tunarii” au egalat din penalty în minutul 89, după ce Kai Havertz a marcat.

Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor

În ciuda rezultatului obţinut, Arsenal este considerată în continuare principala favorită la câştigarea Champions League. Specialiştii de la Football Meets Data le-au acordat “tunarilor” 34% şanse să triumfe în competiţia europeană.

Pe locul secund în topul favoritelor la marele trofeu, cu 21% şanse, este Bayern. Bavarezii sunt ca şi calificaţi în sferturi, după 6-1 în manşa tur a optimilor cu Atalanta.

Pe trei în clasamentul realizat de specialişti este PSG, care a dat recital cu Chelsea, impunându-se cu scorul de 5-2. Real Madrid, în ciuda victoriei categorice cu Manchester City, scor 3-0, este cotată cu a cincea şansă la câştigarea trofeului.

Reclamă
Reclamă

Tot specialiştii menţionaţi anterior au prezis şi duelurile din sferturile Champions League, care se anunţă a fi unele “de foc”.

Sferturile Champions League prezise după turul optimilor:

Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata MonteoruOrașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Reclamă
  • Real Madrid – Bayern
  • PSG – Liverpool
  • Atletico Madrid – Barcelona
  • Bodo/Glimt – Arsenal
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
Observator
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
Fanatik.ro
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
12:51
Ţiţi Dumitriu nu are dubii: “Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echipa de start la FCSB”
12:28
Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii
12:22
Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. Când revine Boateng
12:14
VIDEOKawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153
12:01
Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia
11:50
Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe”
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”