Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor. Verdictul specialiştilor - Antena Sport

Specialiştii au anunţat echipa favorită să câştige Champions League în acest sezon, după ce s-au disputat toate meciurile din turul optimilor. Arsenal este cotată cu prima şansă la ridicarea marelui trofeu.
Londonezii au obţinut o remiză chinuită cu Leverkusen, în turul optimilor, scor 1-1. “Tunarii” au egalat din penalty în minutul 89, după ce Kai Havertz a marcat.
Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor
În ciuda rezultatului obţinut, Arsenal este considerată în continuare principala favorită la câştigarea Champions League. Specialiştii de la Football Meets Data le-au acordat “tunarilor” 34% şanse să triumfe în competiţia europeană.
Pe locul secund în topul favoritelor la marele trofeu, cu 21% şanse, este Bayern. Bavarezii sunt ca şi calificaţi în sferturi, după 6-1 în manşa tur a optimilor cu Atalanta.
Pe trei în clasamentul realizat de specialişti este PSG, care a dat recital cu Chelsea, impunându-se cu scorul de 5-2. Real Madrid, în ciuda victoriei categorice cu Manchester City, scor 3-0, este cotată cu a cincea şansă la câştigarea trofeului.
🏆 To win 🔵 Champions League (as of 12 Mar):
34% 🏴 Arsenal
21% 🇩🇪 Bayern München
10% 🇫🇷 PSG
9% 🇪🇸 Barcelona
8% 🇪🇸 Real Madrid
6% 🏴 Liverpool
4% 🇪🇸 Atlético Madrid
2% 🏴 Newcastle Utd
…
👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/QKWVm4IOv8
— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 12, 2026
Tot specialiştii menţionaţi anterior au prezis şi duelurile din sferturile Champions League, care se anunţă a fi unele “de foc”.
Sferturile Champions League prezise după turul optimilor:
- Real Madrid – Bayern
- PSG – Liverpool
- Atletico Madrid – Barcelona
- Bodo/Glimt – Arsenal
