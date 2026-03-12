Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor. Verdictul specialiştilor - Antena Sport

Specialiştii au anunţat echipa favorită să câştige Champions League în acest sezon, după ce s-au disputat toate meciurile din turul optimilor. Arsenal este cotată cu prima şansă la ridicarea marelui trofeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Londonezii au obţinut o remiză chinuită cu Leverkusen, în turul optimilor, scor 1-1. “Tunarii” au egalat din penalty în minutul 89, după ce Kai Havertz a marcat.

Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor

În ciuda rezultatului obţinut, Arsenal este considerată în continuare principala favorită la câştigarea Champions League. Specialiştii de la Football Meets Data le-au acordat “tunarilor” 34% şanse să triumfe în competiţia europeană.

Pe locul secund în topul favoritelor la marele trofeu, cu 21% şanse, este Bayern. Bavarezii sunt ca şi calificaţi în sferturi, după 6-1 în manşa tur a optimilor cu Atalanta.

Pe trei în clasamentul realizat de specialişti este PSG, care a dat recital cu Chelsea, impunându-se cu scorul de 5-2. Real Madrid, în ciuda victoriei categorice cu Manchester City, scor 3-0, este cotată cu a cincea şansă la câştigarea trofeului.