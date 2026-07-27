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Ilie Dumitrescu, cucerit de noua „perlă” a lui Gigi Becali: „Are clasă, e rar”. Pe cine a mai remarcat

Andrei Nicolae Publicat: 27 iulie 2026, 10:51

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Ilie Dumitrescu, cucerit de noua „perlă a lui Gigi Becali: „Are clasă, e rar. Pe cine a mai remarcat

Jucătorii de la FCSB, după un gol marcat / Sport Pictures

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Ilie Dumitrescu a analizat prestația celor de la FCSB în victoria cu Csikszereda și a avut patru jucători pe care i-a remarcat. Fotbalistul care i-a ieșit cel mai mult în evidență lui „Mister” a fost Ricardo Pădurariu, jucătorul căruia Gigi Becali vrea să îi stabilească o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro.

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FCSB a obținut a doua victorie din tot atâtea posibile în startul noului sezon de Liga 1, după ce a învins-o cu scorul de 2-0 pe Csikszereda la Miercurea Ciuc. Risto Radunovic și Dennis Politic au marcat golurile care au adus succesul echipei lui Marius Baciu.

Ilie Dumitrescu a lăudat toți „underii” trimiși în teren de Marius Baciu

Echipa trimisă în teren de antrenorul roș-albaștrilor a fost una interesantă, cu patru jucători eligibili pentru regula U-21 în primul 11. Ricardo Pădurariu, Mihai Toma, David Popa și Alexandru Stoian au fost cei patru oameni aruncați în luptă la partida de la Miercurea Ciuc, iar toți au fost remarcați la final de Ilie Dumitrescu.

Fostul component al „Generației de Aur” a vorbit însă cel mai mult despre Ricardo Pădurariu, fundașul stânga al FCSB-ului revenit în vară după un împrumut la Corvinul. Dumitrescu este de părere că un fotbalist precum apărătorul de 19 ani este unul rar, ținând cont de calitățile sale din teren.

Pădurariu, foarte bine. Și ofensiv, și defensiv. Are clasă, e un jucător rar. Are calitate, schimbări de direcție, încearcă, ia acțiuni individuale. Când ajunge în ultimii 25 de metri, driblează, încearcă unu contra unu, centrează. Jucători cu profilul ăsta trebuie tratați special.

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Stoian, foarte inteligent, a fost activ și el. (n.r. David) Popa mi se pare un jucător cu personalitate, își asumă, ia acțiuni individuale, finalizează. Toma, excelent alături de Radunovic. Aici e poziția lui, lângă un închizător sau puțin mai avansat, inter.

Sunt jucători care, cu un program individual de dezvoltare… Sunt niște parametri de performanță pe care poți să-i setezi, să le faci niște teste și să le faci un program individual. Și chiar să le dai minute„, a spus fostul atacant român, potrivit digisport.ro.

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