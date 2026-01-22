Verdict dur după transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: "Mulți nu trec de bariera asta" - Antena Sport

Olimpiu Moruțan va ajunge la Rapid în această perioadă de mercato, iar revenirea mijlocașului în Liga 1 a creat vâlvă în lumea fotbalului românesc. Deși există o tabără care este fericită cu această veste, Aurel Țicleanu a ridicat un semnal de alarmă cu privire la modul în care fotbaliștii din România aleg să se întoarcă în țară după ce nu confirmă în străinătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olimpiu Moruțan revine în România după patru ani și jumătate, perioadă în care a evoluat la echipe precum Galatasaray, Pisa, Ankaragucu sau Aris Salonic. Mijlocașul de 26 de ani va fi inițial împrumutat de echipa din Grecia până în vară, după care Rapid va putea semna cu el pe încă două sezoane.

Aurel Țicleanu, discurs dur privind revenirea românilor în Liga 1

Cu siguranță, mutarea respectivă e văzută drept o mare lovitură de către giuleșteni, însă Aurel Țicleanu, fostul membru al Craiovei Maxima, a preferat să abordeze acest subiect dintr-o altă perspectivă. Fostul mare fotbalist a profitat de transferul lui Moruțan la Rapid pentru a lansa o discuție despre motivele pentru care jucătorii români nu reușesc să confirme în străinătate.

Țicleanu este de părere că fotbaliștii români nu sunt tratați corect în perioada de tineret, iar când ajung în afară acuză cluburile că nu primesc șanse egale strict din cauza naționalității lor.

“Nu este un caz singular. Noi avem o creştere a copiilor în care le spunem foarte mult «nu». Nu ieşi afară, nu sări, nu, nu, nu. Îi oprim. Dincolo îi lasă să experimenteze. Aşa ajung la 14–15 ani, când vin la loturile naţionale, să nu ştie să se lege unii de alţii. Părinţii sunt foarte apropiaţi, îi terorizează pe copii.