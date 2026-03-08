FCSB și-a aflat programul complet din play-out! Cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor - Antena Sport

Ziua de 8 martie a fost marcată de ultimul meci care mai conta în vederea stabilirii programului și clasamentului în play-out, astfel că acum totul este stabilit. După ce Hermannstadt a învins-o pe Oțelul Galați, fiecare dintre cele 10 formații și-au aflat programul, printre care și FCSB, care va participa în premieră în această fază a competiției.

FCSB, cel mai sonor nume care participă în play-out în acest sezon de Liga 1, a aflat ce echipe va întâlni în fiecare dintre cele nouă etape. Ca în fiecare sezon, formația campioană din ultimii doi ani va da peste fiecare club o singură dată, ierarhia finală stabilind ce meciuri se joacă în deplasare și care partide se dispută pe teren propriu.

Programul complet al FCSB-ului în play-out

Roș-albaștrii debutează contra ultimei clasate Metaloglobus, aspect cunoscut încă de acum o săptămână, de când a aflat că va juca în play-out. Cele mai importante meciuri pentru FCSB vor fi cele împotriva echipelor apropiate de ea în clasament și care pot participa la barajul pentru cupele europene.

Între etapele cu numărul 2 și 5, echipa patronată de Gigi Becali dă peste UTA, Botoșani, Oțelul și Farul. Misiunea pentru antrenorul care va veni în locul lui Elias Charalambous este una clară, obținerea unui loc în cupele europene prin intermediul barajului de Conference League.

Pentru asta, FCSB trebuie să se afle între primele două echipe din play-out cu drept de participare în cupele europene și să fie între locurile 7 și 10, să câștige primul baraj contra unei formații din play-out, după care să se impună în meciul contra formației care va termina pe locul 3 în play-off într-o singură manșă în deplasare.