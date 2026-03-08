FCSB și-a aflat programul complet din play-out! Cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor - Antena Sport

Închide meniul
FCSB și-a aflat programul complet din play-out! Cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor

Andrei Nicolae Publicat: 8 martie 2026, 17:10

Jucătorii de la FCSB / SPORT PICTURES

Ziua de 8 martie a fost marcată de ultimul meci care mai conta în vederea stabilirii programului și clasamentului în play-out, astfel că acum totul este stabilit. După ce Hermannstadt a învins-o pe Oțelul Galați, fiecare dintre cele 10 formații și-au aflat programul, printre care și FCSB, care va participa în premieră în această fază a competiției.

FCSB, cel mai sonor nume care participă în play-out în acest sezon de Liga 1, a aflat ce echipe va întâlni în fiecare dintre cele nouă etape. Ca în fiecare sezon, formația campioană din ultimii doi ani va da peste fiecare club o singură dată, ierarhia finală stabilind ce meciuri se joacă în deplasare și care partide se dispută pe teren propriu.

Programul complet al FCSB-ului în play-out

Roș-albaștrii debutează contra ultimei clasate Metaloglobus, aspect cunoscut încă de acum o săptămână, de când a aflat că va juca în play-out. Cele mai importante meciuri pentru FCSB vor fi cele împotriva echipelor apropiate de ea în clasament și care pot participa la barajul pentru cupele europene.

Între etapele cu numărul 2 și 5, echipa patronată de Gigi Becali dă peste UTA, Botoșani, Oțelul și Farul. Misiunea pentru antrenorul care va veni în locul lui Elias Charalambous este una clară, obținerea unui loc în cupele europene prin intermediul barajului de Conference League.

Pentru asta, FCSB trebuie să se afle între primele două echipe din play-out cu drept de participare în cupele europene și să fie între locurile 7 și 10, să câștige primul baraj contra unei formații din play-out, după care să se impună în meciul contra formației care va termina pe locul 3 în play-off într-o singură manșă în deplasare.

Etapa 1:

FCSB – Metaloglobus

UTA – Hermannstadt

Botoșani – Slobozia

Oțelul – Csikszereda

Farul – Petrolul

Etapa 2:

FCSB – UTA

Hermannstadt – Botoșani

Slobozia – Oțelul

Csikszereda – Farul

Metaloglobus – Petrolul

Etapa 3:

Botoșani – FCSB

UTA – Metaloglobus

Oțelul – Hermannstadt

Farul – Slobozia

Petrolul – Csikszereda

Etapa 4:

FCSB – Oțelul

UTA – Botoșani

Hermannstadt – Farul

Slobozia – Petrolul

Metaloglobus – Csikszereda

Etapa 5:

Farul – FCSB

Oțelul – UTA

Botoșani – Metaloglobus

Petrolul – Hermannstadt

Csikszereda – Slobozia

Etapa 6:

FCSB – Petrolul

UTA – Farul

Botoșani – Oțelul

Hermannstadt – Csikszereda

Metaloglobus – Slobozia

Etapa 7:

Csikszereda – FCSB

Petrolul – UTA

Farul – Botoșani

Oțelul – Metaloglobus

Slobozia – Hermannstadt

Etapa 8:

FCSB – Slobozia

UTA – Csikszereda

Botoșani – Petrolul

Oțelul – Farul

Metaloglobus – Hermannstadt

Etapa 9:

Hermannstadt – FCSB

Slobozia – UTA

Csikszereda – Botoșani

Petrolul – Oțelul

Farul – Metaloglobus

Clasamentul din play-out după înjumătățire

  • 1. FCSB – 23 de puncte
  • 2. UTA Arad – 22 de puncte (beneficiază de rotunjire)
  • 3. FC Botoșani – 21 de puncte
  • 4. Oțelul Galați – 21 de puncte (beneficiază de rotunjire)
  • 5. Farul – 19 puncte (beneficiază de rotunjire)
  • 6. Petrolul – 16 puncte
  • 7. Csikszereda – 16 puncte
  • 8. Unirea Slobozia – 12 puncte (dacă o bate pe FC Argeș face 14 puncte cu rotunjire, dacă remizează termină cu 13 puncte cu rotunjire)
  • 9. Hermannstadt – 12 puncte (beneficiază de rotunjire)
  • 10. Metaloglobus – 6 puncte
