Mircea Lucescu, prima apariție publică după problemele de sănătate! Selecționerul, prezent la Rapid - Craiova - Antena Sport

Mircea Lucescu și-a făcut prima apariție publică după problemele de sănătate care au pus sub semnul întrebării mult timp prezența sa pe banca naționalei României la barajul cu Turcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul de 80 de ani este prezent la derby-ul etapei din Liga 1 dintre Rapid și Universitatea Craiova.

Mircea Lucescu a revenit pe stadion după problemele medicale

Chiar înainte de startul partidei din Giulești, pe transmisie au apărut imagini cu Lucescu, lângă care se aflau Mihai Stoichiță și “Jerry Gane”, directorul tehnic FRF și secundul naționalei. Lângă “Il Luce” a fost surprins și Anghel Iordănescu, cel care a fost pe banca României în trei mandate diferite.

În prima parte a anului, Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate care l-au obligat să fie în mai multe rânduri internat la spital. Selecționerul României a fost nevoit inclusiv să meargă în Belgia pentru a cere părerea și altor medici, după care a decis să stea la cârma naționalei și la barajul de Mondial cu Turcia.

Duelul din semifinalele play-off-ului va avea loc pe 26 martie de la ora 19:00, pe Beșiktaș Park.