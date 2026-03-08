Rapidiștii au ironizat-o pe Craiova înainte de derby. Cârnăciori oltenești "tăvăliți", vânduți suporterilor - Antena Sport

Închide meniul
Rapidiștii au ironizat-o pe Craiova înainte de derby. Cârnăciori oltenești "tăvăliți", vânduți suporterilor

Rapidiștii au ironizat-o pe Craiova înainte de derby. Cârnăciori oltenești "tăvăliți", vânduți suporterilor

Rapidiștii au ironizat-o pe Craiova înainte de derby. Cârnăciori oltenești “tăvăliți”, vânduți suporterilor

Andrei Nicolae Publicat: 8 martie 2026, 19:59

Rapidiștii au ironizat-o pe Craiova înainte de derby. Cârnăciori oltenești tăvăliți, vânduți suporterilor

Meniul pregătit în Giulești / AntenaSport

Suporterii Rapidului au avut parte de o surpriză plăcută înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova.

Lângă stadionul Giulești, fanii au putut cumpăra mâncare cu numele lui Olimpiu Moruțan sau Cristi Săpunaru, precum și alte feluri care au făcut aluzie la echipa alb-vișinie, dar și la rivala ei din seara de duminică.

Ce s-a vândut lângă Giulești în ziua derby-ului Rapid – Univ. Craiova

Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc în derby-ul ultimei etape din sezonul regulat, iar fanii giuleștenilor au fost atrași înainte de meci de ceva inedit. Food truck-ul amplasat lângă stadion a avut un meniu special unde s-au vândut produse asociate cu echipa de sub Podul Grant, dar care a inclus și o ironie la adresa rivalei de pe primul loc din Liga 1.

Spre exemplu, burger-ul Săpunaru, numit după simbolul echipei alb-vișinii, a fost vândut la prețul de 40 de lei, în timp ce același tip de mâncare, dar sub numele lui Moruțan, a putut fi cumpărat cu 35 de lei. În meniu s-au mai regăsit și cartofi prăjiți giuleșteni și mititei de sub Podul Grant.

Piesa de rezistență de la food truck a fost reprezentată de cârnăciorii oltenteși “tăvăliți”, o ironie fină la adresa rivalei de duminică seara. Inclusiv Ninel Dănilă, patronul lanțului care și-a amplasat un food truck și la București, a vorbit despre meniul pregătit la food truck.

Săpunaru este simbolul nostru, Moruțan reprezintă viitorul, iar cârnăciorii oltenești tăvăliți pe jar, asta se va întâmpla în seara asta pe gazonul nostru.
Comentarii


1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 3 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 4 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 5 Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul amenință cu plecarea dacă se va face transferul 6 FCSB și-a aflat programul complet din play-out! Cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor
