Rapidiștii au ironizat-o pe Craiova înainte de derby. Cârnăciori oltenești "tăvăliți", vânduți suporterilor - Antena Sport

Suporterii Rapidului au avut parte de o surpriză plăcută înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova.
Lângă stadionul Giulești, fanii au putut cumpăra mâncare cu numele lui Olimpiu Moruțan sau Cristi Săpunaru, precum și alte feluri care au făcut aluzie la echipa alb-vișinie, dar și la rivala ei din seara de duminică.
Ce s-a vândut lângă Giulești în ziua derby-ului Rapid – Univ. Craiova
Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc în derby-ul ultimei etape din sezonul regulat, iar fanii giuleștenilor au fost atrași înainte de meci de ceva inedit. Food truck-ul amplasat lângă stadion a avut un meniu special unde s-au vândut produse asociate cu echipa de sub Podul Grant, dar care a inclus și o ironie la adresa rivalei de pe primul loc din Liga 1.
Spre exemplu, burger-ul Săpunaru, numit după simbolul echipei alb-vișinii, a fost vândut la prețul de 40 de lei, în timp ce același tip de mâncare, dar sub numele lui Moruțan, a putut fi cumpărat cu 35 de lei. În meniu s-au mai regăsit și cartofi prăjiți giuleșteni și mititei de sub Podul Grant.
Piesa de rezistență de la food truck a fost reprezentată de cârnăciorii oltenteși “tăvăliți”, o ironie fină la adresa rivalei de duminică seara. Inclusiv Ninel Dănilă, patronul lanțului care și-a amplasat un food truck și la București, a vorbit despre meniul pregătit la food truck.
Săpunaru este simbolul nostru, Moruțan reprezintă viitorul, iar cârnăciorii oltenești tăvăliți pe jar, asta se va întâmpla în seara asta pe gazonul nostru.
