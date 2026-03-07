Braga - Sporting 2-2. Remiză dramatică scoasă de gazde! Penalty transformat în minutul 90+4 - Antena Sport

Închide meniul
Braga – Sporting 2-2. Remiză dramatică scoasă de gazde! Penalty transformat în minutul 90+4

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 22:05

Geny Catamo, într-un meci pentru Sporting / Profimedia Images

Sporting Lisabona continuă goana către liderul FC Porto, însă gruparea alb-verde a ratat o șansă mare de a se apropia la doar un singur punct de formația clasată pe prima poziție.

Braga a dat lovitura în al patrulea minut de prelungire, dintr-un penalty transformat de Zalazar.

Braga – Sporting Lisabona 2-2

Final de meci! 

Min. 90+4: GOL! Zalazar transformă o lovitură de la 11 metri.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 45+2: GOL! Luis Suarez transformă o lovitură de la 11 metri.

Min. 34: GOL! Gazdele restabilesc egalitatea prin Horta.

Min. 22: GOL! Sporting deschide scorul prin reușita lui Inacio, care reia imparabil în urma unei lovituri de colț.

Min. 1: Start de meci!

Echipele de start:

  • Braga: Hornicek – Lagerbielke, Oliveira, Arrey-Mbi – Gomez, Moutinho, Grillitsch, Rodrigues – Zalazar, Victor, Horta.
  • Sporting: Silva – Araujo, Inacio, Diomande, Fresneda – Morita, Hjulmand – Goncalves, Trincao, Catamo – Suarez.

Sporting Lisabona rămâne în urma liderului FC Porto, dar gruparea alb-verde are șansa de a se apropia la doar un punct de rivala din campionat, dacă va reuși un succes pe terenul celor de la Braga.

Aceștia au o serie de nouă victorii și trei rezultate de egalitate pe teren străin în actualul sezon, fiind neînvinși până acum în deplasare. O victorie ar pune o presiune uriașă pe Porto.

Echipele probabile la Braga – Sporting Lisabona

Braga: Hornicek – Lagerbielke, Oliveira, Arrey-Mbi – Gomez, Moutinho, Grillitsch, Martinez – Zalazar, Victor, Horta.

Sporting: Silva – Araujo, Inacio, Diomande, Fresneda – Morita, Hjulmand – Luis Guilherme, Trincao, Catamo – Suarez.

