Braga - Sporting 2-2. Remiză dramatică scoasă de gazde! Penalty transformat în minutul 90+4 - Antena Sport

Sporting Lisabona continuă goana către liderul FC Porto, însă gruparea alb-verde a ratat o șansă mare de a se apropia la doar un singur punct de formația clasată pe prima poziție.
Braga a dat lovitura în al patrulea minut de prelungire, dintr-un penalty transformat de Zalazar.
Braga – Sporting Lisabona 2-2
Final de meci!
Min. 90+4: GOL! Zalazar transformă o lovitură de la 11 metri.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Final de primă repriză!
Min. 45+2: GOL! Luis Suarez transformă o lovitură de la 11 metri.
Min. 34: GOL! Gazdele restabilesc egalitatea prin Horta.
Min. 22: GOL! Sporting deschide scorul prin reușita lui Inacio, care reia imparabil în urma unei lovituri de colț.
Min. 1: Start de meci!
Echipele de start:
- Braga: Hornicek – Lagerbielke, Oliveira, Arrey-Mbi – Gomez, Moutinho, Grillitsch, Rodrigues – Zalazar, Victor, Horta.
- Sporting: Silva – Araujo, Inacio, Diomande, Fresneda – Morita, Hjulmand – Goncalves, Trincao, Catamo – Suarez.
Sporting Lisabona rămâne în urma liderului FC Porto, dar gruparea alb-verde are șansa de a se apropia la doar un punct de rivala din campionat, dacă va reuși un succes pe terenul celor de la Braga.
Aceștia au o serie de nouă victorii și trei rezultate de egalitate pe teren străin în actualul sezon, fiind neînvinși până acum în deplasare. O victorie ar pune o presiune uriașă pe Porto.
