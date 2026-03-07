Braga - Sporting 2-2. Remiză dramatică scoasă de gazde! Penalty transformat în minutul 90+4 - Antena Sport

Min. 22: GOL! Sporting deschide scorul prin reușita lui Inacio, care reia imparabil în urma unei lovituri de colț.

Min. 1: Start de meci!

Echipele de start:

Braga: Hornicek – Lagerbielke, Oliveira, Arrey-Mbi – Gomez, Moutinho, Grillitsch, Rodrigues – Zalazar, Victor, Horta.

Sporting Lisabona rămâne în urma liderului FC Porto, dar gruparea alb-verde are șansa de a se apropia la doar un punct de rivala din campionat, dacă va reuși un succes pe terenul celor de la Braga.

Aceștia au o serie de nouă victorii și trei rezultate de egalitate pe teren străin în actualul sezon, fiind neînvinși până acum în deplasare. O victorie ar pune o presiune uriașă pe Porto.

Echipele probabile la Braga – Sporting Lisabona

Braga: Hornicek – Lagerbielke, Oliveira, Arrey-Mbi – Gomez, Moutinho, Grillitsch, Martinez – Zalazar, Victor, Horta.

Sporting: Silva – Araujo, Inacio, Diomande, Fresneda – Morita, Hjulmand – Luis Guilherme, Trincao, Catamo – Suarez.