Verdictul lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova: "Planul nostru ăsta e" - Antena Sport

Verdictul lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova: “Planul nostru ăsta e”

Andrei Nicolae Publicat: 9 februarie 2026, 23:05

Zeljko Kopic. în timpul unui meci / Sport Pictures

Zeljko Kopic a acordat prima reacție după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova pe Arena Națională. Antrenorul croat s-a arătat mulțumit de jocul prestat de elevii săi și a vorbit și despre alte aspecte ale jocului, cum ar fi controlul pe care l-au avut oltenii, dar și campania de achiziții din această iarnă.

Dinamo și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate derby-ul etapei din Liga 1, la capătul unui meci în care Alberto Soro și Assad Al Hamlawi au marcat. În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion din țară, oltenii au rămas pe primul loc, în timp ce “câinii roșii” au rămas pe poziția a treia.

După meci, Kopic a recunoscut că e satisfăcut de modul în care au evoluat elevii săi, deși a vorbit și despre cum rivalii din teren au avut un plus la dueluri. În ceea ce privește campania de mercato de iarnă, capitol la care alb-roșiii nu au ieșit în evidență neapărat, antrenorul de 48 de ani s-a arătat încrezător în echipa pe care o are la dispoziție în prezent.

Sunt satisfăcut, în primul rând, de echipa mea, de energia noastră. Am meritat golul pe care l-am dat, de 1-0. Craiova a avut calitate. A fost, desigur, ocazia lui Danny, dar cred că rezultatul e corect. Ne-am analizat adversarul, am vrut să ducem mingea la Raul şi să o ducem în careu. Băieţii au urmat planul. Craiova a fost bună la dueluri. Sunt satisfăcut de jocul nostru.

Planul nostru e mereu să dominăm, dar trebuie să luăm în considerare şi adversarul. Craiova a jucat în Europa, are experienţă, are mulţi jucători capabili să câştige dueluri. Ne-au blocat ofensiva. Am încercat şi noi să nu le dăm spaţiu să joace, acesta e motivul pentru care jocul a arătat astfel.

(n.r. de campania de mercato) Toată lumea din club ştie de ce avem nevoie. E clar că ne dorim jucători valoroşi, dar trebuie să acceptăm că în iarnă e puţin timp să primim ce dorim. Avem jucători tineri, am încredere în această echipă. Luptăm la fiecare meci“, a spus Kopic, potrivit digisport.ro.

