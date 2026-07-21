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Vlad Chiricheş a luat decizia! Ce se întâmplă cu fostul jucător de la FCSB

Alex Masgras Publicat: 21 iulie 2026, 10:17

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Vlad Chiricheş a luat decizia! Ce se întâmplă cu fostul jucător de la FCSB

Vlad Chiricheş / Sport Pictures

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Vlad Chiricheş este pregătit pentru o nouă etapă în viaţa lui, după ce a plecat de la FCSB şi a decis, în linişte, să se retragă din activitatea de fotbalist. După ce în luna mai, Chiricheş a fost dat de gol de Mihai Pintilii, naşul său de cununie, se pare că fostul jucător al roş-albaştrilor are planuri importante de viitor.

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Fostul căpitan al naţionalei României vrea să continue în fotbal şi vrea să stea cât mai aproape de gazon, astfel încât a început deja cursurile pentru a deveni antrenor.

Vlad Chiricheş a început cursurile la Coverciano

Potrivit trumedia.ro, Vlad Chiricheş se află în Italia, acolo unde a început cursurile la Coverciano, centrul tehnic al Federației Italiene de Fotbal. Este vorba despre un curs special pentru foştii fotbalişti cu experienţă în fotbalul profesionist, curs care a început pe 13 iulie.

Vlad Chiricheş îşi doreşte să devină antrenor. La finalul acestui curs, destinat fotbaliştilor care au cel puţin şapte ani în fotbalul profesionist, fostul jucător va obţine licenţa UEFA B, la finalul lunii octombrie, atunci când vor avea loc examenele.

12 meciuri a adunat Vlad Chiricheş sezonu trecut în campionat pentru FCSB. A jucat 5 meciuri în Europa League şi unul în Cupa României. Nu a marcat niciun gol şi nu a reuşit niciun assist în aceste partide.

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Vlad Chiricheş a evoluat în cariera de fotbalist în campionate puternice: Anglia şi Italia, unde a îmbărcat tricoul celor de la Tottenham sau Napoli. La naţionala României, Vlad Chiricheş a evoluat în 78 de partide.

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