Laszlo Balint trage un semnal de alarmă, după 0-0 cu Botoșani: „Avem un program greu” - Antena Sport

Laszlo Balint trage un semnal de alarmă, după 0-0 cu Botoșani: „Avem un program greu"

Laszlo Balint trage un semnal de alarmă, după 0-0 cu Botoșani: „Avem un program greu”

Daniel Işvanca Publicat: 2 februarie 2026, 20:53

Laszlo Balint / SPORT PICTURES

FC Botoșani și Oțelul Galați au remizat, scor 0-0, în ultimul meci al etapei cu numărul 24 din Liga 1. Cele două formații au luptat pentru cele trei puncte pe un ger năprasnic, însă niciuna nu a găsit drumul spre gol.

Gazdele au fost mai periculoși, irosind șanse uluitoare de a înscrie în poarta apărată de Dur-Bozoancă. Laszlo Balint a tras concluziile după meci.

Laszlo Balint, mulțumit cu remiza de la Botoșani

Oțelul Galați a scos un rezultat de egalitate pe terenul unde doar CFR Cluj a obținut o victorie în actuala ediție a Ligii 1. Laszlo Balint a vorbit despre evoluția echipei sale și a tras un semnal de alarmă, înainte de seria meciurilor cu Universitatea Craiova și FCSB.

„Nu a fost cel mai bun joc al nostru, știam că întâlnim o echipă agresivă, cu o presiune directă pe linia defensivă. Ne-am fi dorit să ne creem mai multe situații de poartă. Am jucat pe un teren unde doar CFR a câștigat. Eu consider acest rezultat unul pozitiv, chiar dacă ne-am propus victoria. Avem un program greu, preocuparea noastră este să readucem nivelul de energie la băieți. A fost greu de jucat fotbal pe acest frig.

Să nu uităm că Botoșani are cea mai bună defensivă. E greu să ai ocazii aici, e mult mai greu să și marchezi. Anestis este unul dintre cei mai în formă portari. E un punct muncit, trebuie să apreciem efortul ambelor echipe. Felicit organizatorii pentru teren, este început de februarie, trebuie să ne gândim la ce avem de făcut. E important este să ne recăpătăm nivelul de energie. Luăm meciurile rând pe rând”, a declarat Laszlo Balint, potrivit digisport.ro.

