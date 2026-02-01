Giovanni Becali anunţă plecarea lui Târnovanu de la FCSB. "Nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia" - Antena Sport

Închide meniul
Giovanni Becali anunţă plecarea lui Târnovanu de la FCSB. “Nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia”

Radu Constantin Publicat: 1 februarie 2026, 8:38

Ştefan Târnovanu / Profimedia

Un lucru este clar, din vară Ştefan Târnovanu pleacă de la FCSB. Anunţul a fost făcut de impresarul Giovanni Becali, care crede că mutarea se va face pe bani mai puţin dacă nu mai apară la FCSB.

„Eu sper ca, în vară, să aducă niște bani clubului. Crezi că FCSB îl va abandona pe Târnovanu? Problema e că FCSB nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia. Eu nu cred că FCSB va face asta. Lumea știe cine e Târnovanu, se știe despre ce e vorba”, e de părere Giovanni Becali.

El crede că portarul are şanse să revină în portă la meciurile tari din play-off. “Nu îl știu pe băiatul U21, e problema lor. Când vor fi aproape de play-off și vor juca meciurile importante, cred că varianta va fi Târnovanu. Există un antrenor, un patron. Fac ce vor ei. Dacă va avea șanse la play-off, va juca Târnovanu. În play-off nu cred că poți juca cu un under în poartă”, a mai spus agentul FIFA pentru Fanatik.ro.

Gigi Becali a cerut 5 milioane de euro pentru Ștefan Târnovanu

Recent, Giovanni Becali a declarat că Gigi Becali a cerut 5 milioane pe portarul său. Ofertele pentru Ştefan Târnovanu nu au depăşit însă 2.5 milioane de euro. „Am avut o ofertă de 2,5 milioane pentru Târnovanu, mai multe. Dar Gigi zice 5 milioane. Au fost echipe importante din Europa, nu din top 5 campionate. Belgia, Turcia, Olanda, Elveţia nu sunt bune?”, a spus impresarul. În contextul în care nu va mai apăra, nu este exclus să fie lăsat să plece pe o sumă de transfer mai mică, din vară.

