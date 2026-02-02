Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere - Antena Sport

Ana Bogdan, beneficiara unui wild card şi locul 538 WTA, a fost învinsă, luni, în primul tur la Transylvania Open, turneu WTA care se desfăşoară la Cluj-Napoca. Ana Bogdan a fost învinsă de sportiva poloneză Maja Chwalinska, venită din calificări şi locul 146 WTA, scor 6-3, 6-2. Meciul a durat o oră şi 31 de minute. În momentul în care a oferit declaraţii, la final de meci, Ana Bogdan a plâns, emotţionată.

„În primul rând, sunt foarte recunoscătoare că sunt înapoi acasă și pe teren. Așa cum am spus anul trecut, după accidentare, acesta este locul pe care eu îl numesc acasă și faptul că sunt aici este o mare bucurie pentru mine.

Clar, rezultatul de astăzi nu mă încântă, nu pot să spun că sunt fericită pentru asta, dar ar fi bine să mă uit la partea plină a paharului. Nu am avut nicio durere, poate acesta este cel mai important lucru. Acum două săptămâni am jucat un meci oficial și aveam dureri. Îmi era teamă. Dar, acum, faptul că am dus meciul până la capăt chiar e un lucru pozitiv”, a afirmat Ana Bogdan.

Ana Bogdan se gândea chiar și la varianta retragerii din tenis. „(n.r. care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în aceste luni petrecute departe de teren?) Faptul că nu cifrele contează, nu alergătura după rezultate, alergătura după trofee, validarea exterioară. Cel mai important lucru este ceea ce ai tu în interiorul tău și ce ești ca om. Să nu uiți că ești parte din Dumnezeu.

Dacă ești parte din Dumnezeu, nu ai cum să nu fii o persoană minunată și să creezi lucruri frumoase în viața asta, indiferent de clasament, trofee, tot ce aveam eu acasă. A fost ca o resetare pentru mine și mi-am dat seama de adevăratele valori. Mi-am propus să revin în top 100, dar nu pot să spun că este neapărat acesta obiectivul cel mai mare, ci să fiu constantă în antrenamente și meciuri”, a declarat sportiva după eșecul suferit la Transylvania Open.