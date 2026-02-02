Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere - Antena Sport

Home | Tenis | Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere

Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere

Radu Constantin Publicat: 2 februarie 2026, 20:51

Comentarii
Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere

Ana Bogdan, beneficiara unui wild card şi locul 538 WTA, a fost învinsă, luni, în primul tur la Transylvania Open, turneu WTA care se desfăşoară la Cluj-Napoca. Ana Bogdan a fost învinsă de sportiva poloneză Maja Chwalinska, venită din calificări şi locul 146 WTA, scor 6-3, 6-2. Meciul a durat o oră şi 31 de minute. În momentul în care a oferit declaraţii, la final de meci, Ana Bogdan a plâns, emotţionată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„În primul rând, sunt foarte recunoscătoare că sunt înapoi acasă și pe teren. Așa cum am spus anul trecut, după accidentare, acesta este locul pe care eu îl numesc acasă și faptul că sunt aici este o mare bucurie pentru mine.

Clar, rezultatul de astăzi nu mă încântă, nu pot să spun că sunt fericită pentru asta, dar ar fi bine să mă uit la partea plină a paharului. Nu am avut nicio durere, poate acesta este cel mai important lucru. Acum două săptămâni am jucat un meci oficial și aveam dureri. Îmi era teamă. Dar, acum, faptul că am dus meciul până la capăt chiar e un lucru pozitiv”, a afirmat Ana Bogdan.

Ana Bogdan se gândea chiar și la varianta retragerii din tenis. „(n.r. care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în aceste luni petrecute departe de teren?) Faptul că nu cifrele contează, nu alergătura după rezultate, alergătura după trofee, validarea exterioară. Cel mai important lucru este ceea ce ai tu în interiorul tău și ce ești ca om. Să nu uiți că ești parte din Dumnezeu.

Dacă ești parte din Dumnezeu, nu ai cum să nu fii o persoană minunată și să creezi lucruri frumoase în viața asta, indiferent de clasament, trofee, tot ce aveam eu acasă. A fost ca o resetare pentru mine și mi-am dat seama de adevăratele valori. Mi-am propus să revin în top 100, dar nu pot să spun că este neapărat acesta obiectivul cel mai mare, ci să fiu constantă în antrenamente și meciuri”, a declarat sportiva după eșecul suferit la Transylvania Open.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
Observator
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
”O să te duci după fratele tău!” Sora lui Mario Berinde, adolescentul ucis la Cenei, amenințată cu moartea după arestarea criminalilor. Avocat: ”Profund afectată”
Fanatik.ro
”O să te duci după fratele tău!” Sora lui Mario Berinde, adolescentul ucis la Cenei, amenințată cu moartea după arestarea criminalilor. Avocat: ”Profund afectată”
20:24
Botoşani – Oţelul 0-0. Remiză fără goluri pe Municipal. Rezultatul bun pentru FCSB
20:16
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
20:00
Veste extraordinară pentru FCSB! Decizia luată înaintea meciului cu FC Botoșani
19:55
Fundaş din Italia, transferat de Universitatea Craiova! E oficial
19:33
Presa din Italia, cucerită de Cristi Chivu! Românul, lăudat pentru schimbările aduse la Inter
19:08
Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Marian Huja la FCSB
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 5 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 6 Giovanni Becali anunţă plecarea lui Târnovanu de la FCSB. “Nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia”
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”