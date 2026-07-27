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Vestea momentului pentru FCSB! A scăpat de operație și este așteptat să revină pe gazon

Daniel Işvanca Publicat: 27 iulie 2026, 22:04

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Vestea momentului pentru FCSB! A scăpat de operație și este așteptat să revină pe gazon

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

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FCSB a început sezonul cu probleme serioase de lot, Marius Baciu având mai mulți jucători accidentați. Lucrul acesta s-a reflectat și în echipa de start pe care acesta a aliniat-o la primele trei meciuri din acest start de stagiune.

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Înaintea returului cu FK Auda, din turul doi preliminar al UEFA Conference League, staff-ul roș-albaștrilor a venit și cu vești bune pentru tehnicianul echipei.

Fotbalistul FCSB-ului a scăpat de operație

Vești bune pentru FCSB, după ce ultimele investigații la care a fost supus Mihai Popescu au confirmat că fotbalistul nu are nevoie de intervenție chirurgicală, anunță golazo.ro.

Scos din circuit în sezonul trecut după o accidentare gravă, acum are doar o inflamație în zona ligamentelor, dar este așteptat să revină curând pe gazon.

Popescu se va pregăti separat, în sala de forță, iar după ce va primi acordul medicilor, va reveni în primul 11 al echipei antrenate în prezent de Marius Baciu.

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