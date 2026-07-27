Dezastru pentru Universitatea Craiova! După Al Hamlawi, un alt titular ratează duelul cu Levski

Universitatea Craiova a primit o veste proastă înainte de returul cu Levski Sofia, din turul 2 preliminar al Champions League, meci care urmeză să aibă loc miercuri, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia olteană trebuie să întoarcă rezultatul defavorabil din tur, 0-1, iar din câte se pare în Bănie o să fie o atmosferă incendiară.

Oleksandr Romanchuk nu va juca în meciul dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia

Filipe Coelho are însă parte de veşti proaste, asta după ce Assad Al Hamlawi pare că va fi indisponibil, un alt jucător important are probleme medicale şi urmează să fie absent din echipa Universităţii Craiova.

Oleksandr Romanchuk este suspect de ruptură musculară şi momentan se ştie că nu va putea să fie pe teren pentru următoarele două partide, cea cu Levski Sofia, din Champions League, şi cea din campionat, cu Petrolul, notează fanatik.

În aceste condiţii, înlocuitor pentru fotbalistul din Ucraina ar putea să fie Nikola Stevanovic sau Juraj Badelj, ori să se apeleze la o împrovizaţie prin retragerea lui Alexandru Creţu în zona centrală a defensivei în duelul cu campioana Bulgariei.