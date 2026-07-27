Dezastru pentru Universitatea Craiova! După Al Hamlawi, un alt titular ratează duelul cu Levski

Universitatea Craiova a primit o veste proastă înainte de returul cu Levski Sofia, din turul 2 preliminar al Champions League, meci care urmeză să aibă loc miercuri, de la ora 20:30.
Formaţia olteană trebuie să întoarcă rezultatul defavorabil din tur, 0-1, iar din câte se pare în Bănie o să fie o atmosferă incendiară.
Oleksandr Romanchuk nu va juca în meciul dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia
Filipe Coelho are însă parte de veşti proaste, asta după ce Assad Al Hamlawi pare că va fi indisponibil, un alt jucător important are probleme medicale şi urmează să fie absent din echipa Universităţii Craiova.
Oleksandr Romanchuk este suspect de ruptură musculară şi momentan se ştie că nu va putea să fie pe teren pentru următoarele două partide, cea cu Levski Sofia, din Champions League, şi cea din campionat, cu Petrolul, notează fanatik.
În aceste condiţii, înlocuitor pentru fotbalistul din Ucraina ar putea să fie Nikola Stevanovic sau Juraj Badelj, ori să se apeleze la o împrovizaţie prin retragerea lui Alexandru Creţu în zona centrală a defensivei în duelul cu campioana Bulgariei.
Care este situaţia lui Assad Al Hamlawi, absent de la ultimele partide ale Universităţii Craiova
Formaţia din Bănie nu s-a putut baza pe golgheterul din sezonul trecut, Assad Al Hamlawi, la partida tur contra celor de la Levski Sofia, iar atacantul din Palestina este în continuare incert pentru returul cu formaţia bulgară.
Se pare că el a participat la antrenamentele echipei de luni, cu două zile înainte de duelul din Bănie, dar nu este încă sigur dacă poate să fie pe teren şi să-şi ajute colegii. Filipe Coelho o să-i aibă drept variante pe Steven Nsimba, care a marcat în eşecul drastic cu Dinamo, 1-5.
De asemena, o soluţie o să fie şi Simon Elisor, jucătorul francez transfer în această vară de la Farmalicao, din Portugalia.
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