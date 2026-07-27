Home | Fotbal | Liga 1 | Dezastru pentru Universitatea Craiova! După Al Hamlawi, un alt titular ratează duelul cu Levski
NEWS ALERT

Dezastru pentru Universitatea Craiova! După Al Hamlawi, un alt titular ratează duelul cu Levski

Mihai Alecu Publicat: 27 iulie 2026, 20:59

Comentarii
Dezastru pentru Universitatea Craiova! După Al Hamlawi, un alt titular ratează duelul cu Levski

Romanchuk nu va juca în duelul dintre Universitatea Craiova şi Levski. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Universitatea Craiova a primit o veste proastă înainte de returul cu Levski Sofia, din turul 2 preliminar al Champions League, meci care urmeză să aibă loc miercuri, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia olteană trebuie să întoarcă rezultatul defavorabil din tur, 0-1, iar din câte se pare în Bănie o să fie o atmosferă incendiară.

Oleksandr Romanchuk nu va juca în meciul dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia

Filipe Coelho are însă parte de veşti proaste, asta după ce Assad Al Hamlawi pare că va fi indisponibil, un alt jucător important are probleme medicale şi urmează să fie absent din echipa Universităţii Craiova.

Oleksandr Romanchuk este suspect de ruptură musculară şi momentan se ştie că nu va putea să fie pe teren pentru următoarele două partide, cea cu Levski Sofia, din Champions League, şi cea din campionat, cu Petrolul, notează fanatik.

În aceste condiţii, înlocuitor pentru fotbalistul din Ucraina ar putea să fie Nikola Stevanovic sau Juraj Badelj, ori să se apeleze la o împrovizaţie prin retragerea lui Alexandru Creţu în zona centrală a defensivei în duelul cu campioana Bulgariei.

Reclamă
Reclamă

Care este situaţia lui Assad Al Hamlawi, absent de la ultimele partide ale Universităţii Craiova

Formaţia din Bănie nu s-a putut baza pe golgheterul din sezonul trecut, Assad Al Hamlawi, la partida tur contra celor de la Levski Sofia, iar atacantul din Palestina este în continuare incert pentru returul cu formaţia bulgară.

Se pare că el a participat la antrenamentele echipei de luni, cu două zile înainte de duelul din Bănie, dar nu este încă sigur dacă poate să fie pe teren şi să-şi ajute colegii. Filipe Coelho o să-i aibă drept variante pe Steven Nsimba, care a marcat în eşecul drastic cu Dinamo, 1-5.

De asemena, o soluţie o să fie şi Simon Elisor, jucătorul francez transfer în această vară de la Farmalicao, din Portugalia.

Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Observator
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Ruptură musculară?! Starul Universității Craiova ratează meciurile cu Levski Sofia și Petrolul. Exclusiv
Fanatik.ro
Ruptură musculară?! Starul Universității Craiova ratează meciurile cu Levski Sofia și Petrolul. Exclusiv
21:30

LIVE TEXTFC Botoșani – Rapid 0-0, ACUM. Ocazii la ambele porţi
21:00

Mario Camora, mesaj clar după CFR – Voluntari 5-0: „Echipa a demonstrat caracter”. Ce a spus despre colegii care au depus memorii
20:49

Andrei Cordea, anunţ despre viitorul lui după „dubla” cu Voluntari! Mesaj direct pentru Florin Prunea
20:40

VideoJurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia
20:38

VideoJurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta
20:32

VideoJurnal Antena Sport | Ţin steagul sus pentru România
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 2 Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2 3 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 4 Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club” 5 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar 6 Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă