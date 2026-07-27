Mario Camora, mesaj clar după CFR – Voluntari 5-0: „Echipa a demonstrat caracter”. Ce a spus despre colegii care au depus memorii

CFR Cluj a obținut un succes categoric în penultimul meci al etapei a doua din Liga 1, scor 5-0 contra celor de la FC Voluntari. Aredelenii au profitat imediat de eliminarea lui Mihai Roman și au punctat la foc automat.
Imediat după fluierul final, Mario Camora a vorbit despre demonstrația de caracter a echipei și a avut un mesaj și pentru coechipierii care și-au depus memorii din cauza salariilor neplătite.
Mario Camora: „Cea mai importantă a fost victoria”
Jucătorii CFR-ului au reușit o victorie fantastică în compania celor de la FC Voluntari, iar aceștia așteaptă acum rezolvarea problemelor financiare.
Mario Camora a vorbit încă o dată despre unitatea grupului și a comentat și știrea conform căreia mai mulți jucători și-ar fi depus deja memorii.
„Am fost inspirat la gol. Am avut încredere că pot face acest dribling și mă bucur că am înscris, cea mai importantă a fost victoria, pentru moral și pentru tot ce se întâmplă la noi. Cu cartonaș roșu, meciul a fost mai ușor, am marcat repede. Acest grup a demonstrat că are caracter mare, de grup unit. Ne bucurăm de victorie, băieții au făcut o muncă extraordinară.
Între noi jucătorii atmosfera este foarte bună, echipa a luptat și a demonstrat caracter. La Alashkert în repriza a doua am dominat. Mesajul e clar, e un moment foarte greu. Eu am trecut prin situații mai grave, așteptăm să se rezolve problemele și să avem liniște, să ne putem concentra doar la fotbal”.
Mario Camora: „Adevărul e că merităm să fie fanii alături de noi”
„(n. r. despre jucătorii care și-au depus memorii) E dreptul lor să depună memorii, nu trebuie să ne supărăm, fiecare știe de familia lui. Nu ne putem supăra noi, ceilalți. E munca lor în joc. Eu dacă sunt supărat, vorbesc personal. Fiecare om știe de viața lui, nu mă bag în viața personală a cuiva.
(n. r. despre retur Alashkert) Se poate. Ei au început bine prima repriză, dar au căzut fizic în repriza a doua. Jucăm acasă, sperăm să fie suporterii alături de noi. Sperăm să vină mai mulți, adevărul e că merităm să fie alături de noi”, a declarat Mario Camora, potrivit digisport.ro.
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