Mario Camora, mesaj clar după CFR – Voluntari 5-0: „Echipa a demonstrat caracter”. Ce a spus despre colegii care au depus memorii

CFR Cluj a obținut un succes categoric în penultimul meci al etapei a doua din Liga 1, scor 5-0 contra celor de la FC Voluntari. Aredelenii au profitat imediat de eliminarea lui Mihai Roman și au punctat la foc automat.

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Imediat după fluierul final, Mario Camora a vorbit despre demonstrația de caracter a echipei și a avut un mesaj și pentru coechipierii care și-au depus memorii din cauza salariilor neplătite.

Mario Camora: „Cea mai importantă a fost victoria”

Jucătorii CFR-ului au reușit o victorie fantastică în compania celor de la FC Voluntari, iar aceștia așteaptă acum rezolvarea problemelor financiare.

Mario Camora a vorbit încă o dată despre unitatea grupului și a comentat și știrea conform căreia mai mulți jucători și-ar fi depus deja memorii.

„Am fost inspirat la gol. Am avut încredere că pot face acest dribling și mă bucur că am înscris, cea mai importantă a fost victoria, pentru moral și pentru tot ce se întâmplă la noi. Cu cartonaș roșu, meciul a fost mai ușor, am marcat repede. Acest grup a demonstrat că are caracter mare, de grup unit. Ne bucurăm de victorie, băieții au făcut o muncă extraordinară.