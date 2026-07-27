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Andrei Cordea, anunţ despre viitorul lui după „dubla” cu Voluntari! Mesaj direct pentru Florin Prunea

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iulie 2026, 20:49

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Andrei Cordea, anunţ despre viitorul lui după „dubla cu Voluntari! Mesaj direct pentru Florin Prunea

Andrei Cordea, după unul din cele două goluri marcate cu Voluntari / Sport Pictures

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Andrei Cordea (27 de ani) a reuşit o „dublă” în meciul CFR Cluj – Voluntari 5-0. În condiţiile în care e neplătit de 4 luni, Cordea a vorbit despre viitorul lui. El a spus că vrea încă să rămână la CFR, dar va vedea cum vor decurge lucrurile. El şi-a depus memoriu pentru neplata salariilor.

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Cordea a dezvăluit şi că a amânat-o pe CFR de două ori cu banii pe care trebuia să îi primească la semnătură.

Andrei Cordea, dezvăluire în condiţiile problemelor financiare uriaşe de la CFR Cluj! A amânat de două ori primirea banilor la semnătură

„Trebuia să câştigăm astăzi indiferent de circumstanţe, pentru noi, pentru suporterii noştri. Eu sunt fotbalist profesionist, mă motivez la fiecare meci. Mă bucur că mi-a ieşit astăzi, voi fi motivat şi joi.

(n.r: despre viitorul lui) Nu am absolut nimic să ascund. Ce este e între mine şi club. Nu am spus nimănui să facă asta (n.r: să-şi depună memoriu).

Am amânat de două ori (n.r: banii la semnătură).

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Am o relaţie bună cu clubul. Îmi doresc să rămân, să vedem ce se va întâmpla.

Mă simt bine, marchez, sunt liniştit, fericit, sunt aproape de familie, toată lumea mă apreciază. Dau totul pentru CFR, cât pot, când nu mai pot, ridic mâna.

(n.r: despre returul cu Alashkert) Cu siguranţă va trebui să câştigăm. Sunt foarte asemănători echipei Voluntariului. Astăzi au luat roşu (n.r: cei de la Voluntari). Va trebui să câştigăm. Suntem motivaţi. Fac o mică paranteză. Vreau să îi răspund domnului Prunea, indiferent dacă nu o să-mi iau banii încă o lună, voi avea o relație foarte bună cu colegii mei, am întâlnit colegi și oameni cu care rămân prieten toată viața, noi nu ne vom certa chiar dacă nu ne primim banii, suntem uniți, nu ne va despărți asta.

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Ce se întâmplă în staff sau cu patronul nu e problema noastră. Suntem uniţi”, a declarat Andrei Cordea după meci, pentru digisport.ro.

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