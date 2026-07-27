Andrei Cordea, anunţ despre viitorul lui după „dubla” cu Voluntari! Mesaj direct pentru Florin Prunea

Andrei Cordea, după unul din cele două goluri marcate cu Voluntari / Sport Pictures

Andrei Cordea (27 de ani) a reuşit o „dublă” în meciul CFR Cluj – Voluntari 5-0. În condiţiile în care e neplătit de 4 luni, Cordea a vorbit despre viitorul lui. El a spus că vrea încă să rămână la CFR, dar va vedea cum vor decurge lucrurile. El şi-a depus memoriu pentru neplata salariilor.

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Cordea a dezvăluit şi că a amânat-o pe CFR de două ori cu banii pe care trebuia să îi primească la semnătură.

Andrei Cordea, dezvăluire în condiţiile problemelor financiare uriaşe de la CFR Cluj! A amânat de două ori primirea banilor la semnătură

„Trebuia să câştigăm astăzi indiferent de circumstanţe, pentru noi, pentru suporterii noştri. Eu sunt fotbalist profesionist, mă motivez la fiecare meci. Mă bucur că mi-a ieşit astăzi, voi fi motivat şi joi.

(n.r: despre viitorul lui) Nu am absolut nimic să ascund. Ce este e între mine şi club. Nu am spus nimănui să facă asta (n.r: să-şi depună memoriu).

Am amânat de două ori (n.r: banii la semnătură).