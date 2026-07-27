Mihai Stoica i-a dat replica lui Anderson Ceara, după ce a fost „distrus” de fotbalist!

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), i-a dat replica lui Anderson Ceara (27 de ani), după ce fotbalistul l-a atacat.

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Mihai Stoica a subliniat că nu e vina lui că transferul lui Ceara la FCSB a picat. După ce FCSB a refuzat să îl mai transfere, în urma problemelor medicale ale fotbalistului, nici CFR Cluj nu l-a mai adus, din acelaşi motiv.

Mihai Stoica, replică pentru Anderson Ceara: „Îl înţeleg, îi pare rău că a ratat transferul, dar eu nu am vină”

„Eu îl înţeleg, îi pare rău că a ratat transferul, dar eu nu am vină! Am în telefon toate conversaţiile pe care le am purtat cu impresarul lui. Iar ce spune băiatul e exact aşa doar că invers, eu am venit aici şi am spus că nu se face transferul, fără detalii.. După a ieşit domnul Zoltan Szondi şi a zis că cei de la FCSB nu îl mai vor că nu a trecut vizita medicală şi a dat detalii şi, atunci, eu am zis doar rezultatul din examenul pe care l-a făcut.

Ceara poate să joace, cum joacă nu ştiu. Problema e alta, de ce aş mai plăti medici dacă nu îi ascultăm? De ce mai facem RMN? Grefa lui s-a rupt, el stă bine în tonus muscular, cât va juca nu ştiu, noi nu putem să riscăm să luăm un jucător aşa.

De CFR de ce nu se zice nimic?! Că şi acolo a picat. Eu n-am nicio vină, Szondi a divulgat tot. Agentul mi-a scris şi ieri după meci, vezi, e bine, haideţi să îl cumpărăm. Ce mai vor de la mine?! Eu nu am ce să fac. Dacă medicul nu-i dă ok-ul…”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.