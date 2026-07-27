Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica i-a dat replica lui Anderson Ceara, după ce a fost „distrus” de fotbalist!

Mihai Stoica i-a dat replica lui Anderson Ceara, după ce a fost „distrus” de fotbalist!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iulie 2026, 22:01

Comentarii
Mihai Stoica i-a dat replica lui Anderson Ceara, după ce a fost „distrus de fotbalist!

Mihai Stoica la un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), i-a dat replica lui Anderson Ceara (27 de ani), după ce fotbalistul l-a atacat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a subliniat că nu e vina lui că transferul lui Ceara la FCSB a picat. După ce FCSB a refuzat să îl mai transfere, în urma problemelor medicale ale fotbalistului, nici CFR Cluj nu l-a mai adus, din acelaşi motiv.

Mihai Stoica, replică pentru Anderson Ceara: „Îl înţeleg, îi pare rău că a ratat transferul, dar eu nu am vină”

„Eu îl înţeleg, îi pare rău că a ratat transferul, dar eu nu am vină! Am în telefon toate conversaţiile pe care le am purtat cu impresarul lui. Iar ce spune băiatul e exact aşa doar că invers, eu am venit aici şi am spus că nu se face transferul, fără detalii.. După a ieşit domnul Zoltan Szondi şi a zis că cei de la FCSB nu îl mai vor că nu a trecut vizita medicală şi a dat detalii şi, atunci, eu am zis doar rezultatul din examenul pe care l-a făcut.

Ceara poate să joace, cum joacă nu ştiu. Problema e alta, de ce aş mai plăti medici dacă nu îi ascultăm? De ce mai facem RMN? Grefa lui s-a rupt, el stă bine în tonus muscular, cât va juca nu ştiu, noi nu putem să riscăm să luăm un jucător aşa.

De CFR de ce nu se zice nimic?! Că şi acolo a picat. Eu n-am nicio vină, Szondi a divulgat tot. Agentul mi-a scris şi ieri după meci, vezi, e bine, haideţi să îl cumpărăm. Ce mai vor de la mine?! Eu nu am ce să fac. Dacă medicul nu-i dă ok-ul…”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Anderson Ceara l-a atacat pe Mihai Stoica: „Nu mă respectă, a spus lucruri foarte urâte despre mine”

„Nu am vrut să vorbesc despre asta, dar o voi face. Se întâmplă la fotbal. Am fost acolo, testele medicale nu au ieșit bine, dar Stoica nu mă respectă, a spus lucruri foarte urâte despre mine.

A spus despre testele mele medicale, a spus că nu am ligament, niște tâmpenii, a spus că sunt accidentat. Cine a văzut meciul astăzi… Am jucat 90 de minute. Puteau doar să-mi spună că nu mă vor. El nu m-a sunat, doar a vorbit la televizor. Dacă mă respecți, îmi spui direct, nu vorbești la televizor.

Nu știam de problemele medicale. A fost foarte greu, pentru că am ales FCSB-ul. Am avut multe oferte, mai bune decât cea de la FCSB, dar am ales transferul la FCSB. Am avut oferte din România, din China, din Rusia, oferte mai bune decât cea de la FCSB”, declara Anderson Ceara după Csikszereda – FCSB 0-2, potrivit sursei citate.

Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Observator
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Ruptură musculară?! Starul Universității Craiova ratează meciurile cu Levski Sofia și Petrolul. Exclusiv
Fanatik.ro
Ruptură musculară?! Starul Universității Craiova ratează meciurile cu Levski Sofia și Petrolul. Exclusiv
21:30

LIVE TEXTFC Botoșani – Rapid 0-0, ACUM. Ocazii la ambele porţi
21:00

Mario Camora, mesaj clar după CFR – Voluntari 5-0: „Echipa a demonstrat caracter”. Ce a spus despre colegii care au depus memorii
20:59

NEWS ALERTDezastru pentru Universitatea Craiova! După Al Hamlawi, un alt titular ratează duelul cu Levski
20:49

Andrei Cordea, anunţ despre viitorul lui după „dubla” cu Voluntari! Mesaj direct pentru Florin Prunea
20:40

VideoJurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia
20:38

VideoJurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 2 Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2 3 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 4 Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club” 5 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar 6 Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă