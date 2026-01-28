Veşti bune despre Florin Tănase. Când revine pe teren - Antena Sport

Înaintea meciului cu CFR, FCSB a primit o veste devastatoare. Cu doar o zi premergătoare partidei decisive pentru lupta la play-off, Florin Tănase, cel mai important marcator al roș-albaștrilor, s-a confruntat cu probleme medicale serioase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta a resimțit dureri la antrenamentul oficial înaintea meciului cu Dinamo Zagreb şi nu a evoluat nici contra CFR-ului. Lipsa lui s-a resimţit, pentru că bucureştenii au pierdut la un scor incredibil ambele partide. După ce a făcut un RMN în ţară, jucătorul a aflat că a suferit o ruptură musculară şi a plecat la Beldrag, la celebra Marijana Kovacevic.

Când urmează jucătorul să revină pe teren? Se întreabă toţi fanii, care speră ca echipa să-şi revină în clasament. Potrivit digisport.ro, jucătorul este apt deja în urma tratamentului primit de la Marijana. Nu va evolua însă în Liga Europa, cu Fenerbahce, şi cel mai probabil Tănase va reveni în echipă la meciul cu Csikszereda.