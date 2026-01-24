Lovitură cumplită pentru FCSB! Florin Tănase, OUT pentru meciul cu CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 24 ianuarie 2026, 10:01

Florin Tănase / SPORT PICTURES

FCSB a primit o veste devastatoare cu doar o zi înaintea meciului cu CFR Cluj, decisiv pentru lupta la play-off. Florin Tănase, cel mai important marcator al roș-albaștrilor, nu va fi disponibil pentru acest joc, având probleme medicale serioase.

Acesta a resimțit dureri la antrenamentul oficial înaintea meciului cu Dinamo Zagreb, din UEFA Europa League, iar acesta nu va putea evolua nici la disputa contra formației antrenate de Daniel Pancu.

Florin Tănase nu va juca cu CFR Cluj

Elias Charalambous a primit o veste groaznică sâmbătă dimineață, asta pentru că Florin Tănase nu va putea evolua la meciul cu CFR Cluj, din etapa cu numărul 23 a Ligii 1.

Golgheterul campioanei României a acuzat dureri înaintea meciului cu Dinamo Zagreb, motiv pentru care nu a fost inclus pe foaia de joc. Acum, anunțul înfiorător a venit: Florin Tănase are ruptură musculară.

Potrivit fanatik.ro, accidentarea acestuia este mult mai gravă decât se credea inițial, motiv pentru care acesta va fi nevoit să meargă în Serbia la celebra Marijana Kovacevic.

