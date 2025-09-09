Victor Angelescu, după ce transferul lui Alin Fică la Rapid a picat: "Sunt multe inepţii" - Antena Sport

Victor Angelescu, preşedintele Rapidului, a explicat de ce Alin Fică nu a mai ajuns în Giuleşti, chiar dacă echipa lui Costel Gâlcă a ajuns la o înţelegere cu CFR Cluj. Totul a căzut spre final, când jucătorul şi impresarul nu au ajuns la un numitor comun cu giuleştenii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid i-a oferit lui Fică un contract pe trei ani cu opţiune de prelungire pe încă un an. Cu toate acestea, oferta Rapidului din punct de vedere financiar a fost mult prea mică. Acum, Angelescu a venit cu o replică pentru impresarul Lucian Marinescu, agentul lui Fică.

Victor Angelescu, despre transferul picat al lui Fică la Rapid: “Sumele erau foarte mari”

“Mi se părea normal să nu ieșim public și să vorbim despre un transfer care a picat. Dacă nu s-a ajuns, nu s-a ajuns la un numitor comun. Sunt multe inepții pe care le spune domnul Marinescu. O să spun cum s-a întâmplat. Poate să confirme și domnul Marinescu.

Noi ne-am înțeles cu CFR pentru o sumă de transfer, negocierile au mers ok. Apoi l-am anunțat pe domnul Marinescu, mai erau doar câteva bonusuri de discutat cu CFR. Am trimis o ofertă.

Mauro (n.r. Mauro Pederzoli, director sportiv Rapid) a ținut legătura cu domnul Marinescu. Am trimis o ofertă bună pentru Fică, trei ani, plus un an, un contract bun pentru România. E în jurul sumei de 12.000 de euro.