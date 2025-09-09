Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Angelescu, după ce transferul lui Alin Fică la Rapid a picat: "Sunt multe inepţii" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Angelescu, după ce transferul lui Alin Fică la Rapid a picat: “Sunt multe inepţii”

Victor Angelescu, după ce transferul lui Alin Fică la Rapid a picat: “Sunt multe inepţii”

Publicat: 9 septembrie 2025, 18:30

Comentarii
Victor Angelescu, după ce transferul lui Alin Fică la Rapid a picat: Sunt multe inepţii

Victor Angelescu / Sport Pictures

Victor Angelescu, preşedintele Rapidului, a explicat de ce Alin Fică nu a mai ajuns în Giuleşti, chiar dacă echipa lui Costel Gâlcă a ajuns la o înţelegere cu CFR Cluj. Totul a căzut spre final, când jucătorul şi impresarul nu au ajuns la un numitor comun cu giuleştenii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid i-a oferit lui Fică un contract pe trei ani cu opţiune de prelungire pe încă un an. Cu toate acestea, oferta Rapidului din punct de vedere financiar a fost mult prea mică. Acum, Angelescu a venit cu o replică pentru impresarul Lucian Marinescu, agentul lui Fică.

Victor Angelescu, despre transferul picat al lui Fică la Rapid: “Sumele erau foarte mari”

“Mi se părea normal să nu ieșim public și să vorbim despre un transfer care a picat. Dacă nu s-a ajuns, nu s-a ajuns la un numitor comun. Sunt multe inepții pe care le spune domnul Marinescu. O să spun cum s-a întâmplat. Poate să confirme și domnul Marinescu.

Noi ne-am înțeles cu CFR pentru o sumă de transfer, negocierile au mers ok. Apoi l-am anunțat pe domnul Marinescu, mai erau doar câteva bonusuri de discutat cu CFR. Am trimis o ofertă.

Mauro (n.r. Mauro Pederzoli, director sportiv Rapid) a ținut legătura cu domnul Marinescu. Am trimis o ofertă bună pentru Fică, trei ani, plus un an, un contract bun pentru România. E în jurul sumei de 12.000 de euro.

Reclamă
Reclamă

Ni s-a răspuns cu o contraofertă, nu cu o mie de euro. Nu a fost dublu, nu 24.000 de euro. Bonusuri pe care nu le-am mai văzut. Bani la semnătură, mulți se plătesc pentru un jucător care vine liber. Sumele erau foarte mari”, a declarat Victor Angelescu, la digisport.ro.

Victor Angelescu a subliniat şi faptul că atâta timp cât el şi Mauro Pederzoli se vor afla la conducerea clubului din Giuleşti, Rapid va avea o strategie clară, iar principiul este mult mai important:

“E prima dată când ne pică un transfer de la CFR Cluj. Diferențele sunt foarte mari. Noi nu putem să ne apropiem de așa ceva. Dacă dădeam salariul, era în primii 2-3 jucători din lot. Noi am spus că nu avem cum să ne apropiem.

Misterul soneriei care le-a făcut nopţi albe locatarilor unui bloc din Germania. Cine suna obsesiv la uşăMisterul soneriei care le-a făcut nopţi albe locatarilor unui bloc din Germania. Cine suna obsesiv la uşă
Reclamă

Domnul Marinescu i-a sunat pe cei de la CFR și le-a zis că a picat transferul, ne-a sunat și pe noi că sunt diferențe mari. Asta a fost discuția pe la 18:00.

La ora 23:00, l-a contactat pe Mauro și a întrebat dacă putem face o o contraofertă, apropiată de prima a noastră. Nu se poate face așa ceva. Ce să înțelegem din asta?

Cât sunt eu președinte și Mauro director, noi avem o strategie clară. Principiul e mult mai important. Bănuiesc că jucătorul își dorea să vină la noi”, a mai spus Victor Angelescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Femeia era profesoară
Observator
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Femeia era profesoară
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
17:47
Un fotbalist din LaLiga a decis să se retragă din activitate pentru a fi alături de fetiţa lui bolnavă!
17:43
Premieră în Serie A! Ce se va întâmpla la meciul dintre Juventus și Inter
17:27
Mihai Pintilii, verdict dur despre jucătorii transferaţi de FCSB în ultima perioadă: “Cam uită fotbalul”
16:59
Cipru – România, 21:45, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026
16:58
Mesajul lui Alexander Isak, după transferul la Liverpool: “Nu oricine are imaginea completă. E mult de discutat”
16:56
Reacţia tranşantă a lui Victor Becali atunci când a aflat că Mircea Lucescu nu schimbă echipa cu Cipru!
Vezi toate știrile
1 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 2 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 3 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 4 Israel – Italia 4-5. Thriller cu 9 goluri la Debrecen. Kosovo, surpriza serii. Toate rezultatele din preliminariile World Cup 5 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB 6 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”