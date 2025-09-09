Victor Angelescu, după ce transferul lui Alin Fică la Rapid a picat: "Sunt multe inepţii" - Antena Sport

Victor Angelescu, preşedintele Rapidului, a explicat de ce Alin Fică nu a mai ajuns în Giuleşti, chiar dacă echipa lui Costel Gâlcă a ajuns la o înţelegere cu CFR Cluj. Totul a căzut spre final, când jucătorul şi impresarul nu au ajuns la un numitor comun cu giuleştenii.
Rapid i-a oferit lui Fică un contract pe trei ani cu opţiune de prelungire pe încă un an. Cu toate acestea, oferta Rapidului din punct de vedere financiar a fost mult prea mică. Acum, Angelescu a venit cu o replică pentru impresarul Lucian Marinescu, agentul lui Fică.
Victor Angelescu, despre transferul picat al lui Fică la Rapid: “Sumele erau foarte mari”
“Mi se părea normal să nu ieșim public și să vorbim despre un transfer care a picat. Dacă nu s-a ajuns, nu s-a ajuns la un numitor comun. Sunt multe inepții pe care le spune domnul Marinescu. O să spun cum s-a întâmplat. Poate să confirme și domnul Marinescu.
Noi ne-am înțeles cu CFR pentru o sumă de transfer, negocierile au mers ok. Apoi l-am anunțat pe domnul Marinescu, mai erau doar câteva bonusuri de discutat cu CFR. Am trimis o ofertă.
Mauro (n.r. Mauro Pederzoli, director sportiv Rapid) a ținut legătura cu domnul Marinescu. Am trimis o ofertă bună pentru Fică, trei ani, plus un an, un contract bun pentru România. E în jurul sumei de 12.000 de euro.
Ni s-a răspuns cu o contraofertă, nu cu o mie de euro. Nu a fost dublu, nu 24.000 de euro. Bonusuri pe care nu le-am mai văzut. Bani la semnătură, mulți se plătesc pentru un jucător care vine liber. Sumele erau foarte mari”, a declarat Victor Angelescu, la digisport.ro.
Victor Angelescu a subliniat şi faptul că atâta timp cât el şi Mauro Pederzoli se vor afla la conducerea clubului din Giuleşti, Rapid va avea o strategie clară, iar principiul este mult mai important:
“E prima dată când ne pică un transfer de la CFR Cluj. Diferențele sunt foarte mari. Noi nu putem să ne apropiem de așa ceva. Dacă dădeam salariul, era în primii 2-3 jucători din lot. Noi am spus că nu avem cum să ne apropiem.
Domnul Marinescu i-a sunat pe cei de la CFR și le-a zis că a picat transferul, ne-a sunat și pe noi că sunt diferențe mari. Asta a fost discuția pe la 18:00.
La ora 23:00, l-a contactat pe Mauro și a întrebat dacă putem face o o contraofertă, apropiată de prima a noastră. Nu se poate face așa ceva. Ce să înțelegem din asta?
Cât sunt eu președinte și Mauro director, noi avem o strategie clară. Principiul e mult mai important. Bănuiesc că jucătorul își dorea să vină la noi”, a mai spus Victor Angelescu.
- Mihai Pintilii, verdict dur despre jucătorii transferaţi de FCSB în ultima perioadă: “Cam uită fotbalul”
- Dinamo riscă să îl piardă gratis pe Kennedy Boateng, la fel cum s-a întâmplat şi cu Homawoo!
- Când revine Joyskim Dawa la FCSB! Ce decizie ar fi luat staff-ul roș-albaștrilor
- Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Internaţionalul român la care a renunţat Zeljko Kopic
- Mihai Stoica, explicaţii după campania de transferuri a FCSB-ului: “Pentru cei care nu înţeleg…”