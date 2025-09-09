Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: "Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam" - Antena Sport

Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat al jucătorului la Rapid. Lucian Marinescu a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la negocierile cu oficialii giuleşteni.

Alin Fică a fost la un pas să ajungă la Rapid, “la pachet” cu Leo Bolgado. Iniţial, s-a zvonit că totul a picat după ce impresarul mijlocaşului de la CFR Cluj ar fi cerut un salariu cu 1000 de euro mai mare.

Lucian Marinescu a descris negocierile purtate cu Rapid ca fiind “cele mai ciudate” avute până acum. Acesta a dezvăluit că se ajunsese la o înţelegere între cele două părţi, însă totul a picat după un mesaj primit de la Mauro Pederzoli, directorul sportiv al giuleştenilor.

“Cea mai ciudată negociere pe care am avut-o eu vreodată! Din capul locului, eu, noi, n-am pus nicio piedică! Nu am blocat noi nimic. Cluburile ajunseseră la un acord, din ce-am înțeles. Pe mine m-au anunțat ieri la prânz, în ultima zi. Ieri, la prânz, având acordul de a vorbi cu Rapid, i-am sunat și pe cei de la Rapid, le-am explicat pretențiile jucătorului. Mi-au făcut o ofertă… Nu ceea ce discutasem noi.

Am schimbat 4-5 mesaje, apoi, subit, la ora 21:00, a apărut subit mesaj de la Mauro: «Lucian, s-a luat decizia de a o lua în altă direcție, nu mai pot să-ți onorez nici oferta inițială!». Conform acordului ce l-au avut ei inițial.