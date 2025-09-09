Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: "Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam" - Antena Sport

Închide meniul
Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam”

Publicat: 9 septembrie 2025, 11:36

Alin Fică, la CFR Cluj/ Profimedia

Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat al jucătorului la Rapid. Lucian Marinescu a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la negocierile cu oficialii giuleşteni.

Alin Fică a fost la un pas să ajungă la Rapid, “la pachet” cu Leo Bolgado. Iniţial, s-a zvonit că totul a picat după ce impresarul mijlocaşului de la CFR Cluj ar fi cerut un salariu cu 1000 de euro mai mare.

Lucian Marinescu a descris negocierile purtate cu Rapid ca fiind “cele mai ciudate” avute până acum. Acesta a dezvăluit că se ajunsese la o înţelegere între cele două părţi, însă totul a picat după un mesaj primit de la Mauro Pederzoli, directorul sportiv al giuleştenilor.

“Cea mai ciudată negociere pe care am avut-o eu vreodată! Din capul locului, eu, noi, n-am pus nicio piedică! Nu am blocat noi nimic. Cluburile ajunseseră la un acord, din ce-am înțeles. Pe mine m-au anunțat ieri la prânz, în ultima zi. Ieri, la prânz, având acordul de a vorbi cu Rapid, i-am sunat și pe cei de la Rapid, le-am explicat pretențiile jucătorului. Mi-au făcut o ofertă… Nu ceea ce discutasem noi.

Am schimbat 4-5 mesaje, apoi, subit, la ora 21:00, a apărut subit mesaj de la Mauro: «Lucian, s-a luat decizia de a o lua în altă direcție, nu mai pot să-ți onorez nici oferta inițială!». Conform acordului ce l-au avut ei inițial.

I-am mulțumit de interes, l-am informat pe Alin. N-am niciun argument să învinovățesc, să arunc cu vina, există criză de timp, oamenii se schimbă, au altă direcție, negociază cu mai mulți.

Eu suspectez și interesul Rapidului față de circumstanțele de a plăti o sumă de genul ăsta pentru jucători. Și Postolachi a semnat pe 3 ani la U Cluj, cum trebuia Fică la Rapid, dar vedeți cum s-a negociat acolo!

Nu pot s-o las așa, se face tam-tam. Că jucătorul câștigă nu știu cât. O să câștige cât trebuie. Și CFR Cluj a înaintat o ofertă pe 3 ani pe care o analizăm, fiindcă lui îi expiră angajamentul la vară. Nu va pleca decât cu acord de la transfer la CFR Cluj, să fie liniște în privința asta.

Eu cred că dacă aveam câteva zile în plus, s-ar fi aliniat toate în privința transferului lui Fică la Rapid. Asta e, viața merge înainte. Alin rămâne important la CFR Cluj, va pune umărul să iasă din pasa asta proastă.

CFR va avea oferte destule să negocieze pentru Alin. Și poate să-și reînnoiască angajamentul cu clubul actual”, a declarat Lucian Marinescu, impresarul lui Alin Fică, conform gsp.ro.

