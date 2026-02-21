Rapid, replică pentru Dinamo în „războiul” de dinaintea derby-ului: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor” - Antena Sport

Rapid a venit cu replica pentru rivalii de la Dinamo, în războiul de pe rețelele de socializare. Cele două rivale se vor duela azi, în etapa a 28-a din Liga 1. Partida va începe de la ora 20:30, pe Arena Națională.
Cu o zi înaintea derby-ului, Dinamo a postat un videoclip care a stârnit mai multe discuții în spațiul public. În videoclipul generat cu ajutorul inteligenței artificiale este surprins un câine roșu, care adulmecă o pană de culoare închisă, pe Arena Națională, devenind ulterior agitat și începând să latre.
Rapid, replică pentru Dinamo în „războiul” de dinaintea derby-ului
Rapid nu a întârziat să vină cu replica pentru rivali. Direct de pe Arena Națională, giuleștenii s-au filmat în timp ce găseau aruncat un telefon în zăpadă. În momentul în care persoana a ridicat telefonul și a văzut emblema lui Dinamo ca poză principală, l-a aruncat înapoi pe teren.
„Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”, a fost mesajul care a însoțit postarea făcută de giuleșteni, cu câteva ore înainte de fluierul de start al derby-ului.
Totodată, și în postarea făcută cu privire la starea gazonului de pe Arena Națională, Rapid a ținut să trimită „săgeți” către rivali: „Cât timp alții se joacă în aplicații, noi suntem acolo unde contează și ne pregătim de derby”, au transmis giuleștenii, pe conturile oficiale de socializare ale clubului.
- CFR Cluj – Petrolul 0-0. Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off
- „Se lucrează fără oprire”. Rapid, anunț de ultim moment despre derby-ul cu Dinamo. Dan Șucu, în „inspecție” pe Arena Națională
- Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Kyros Vassaras: „Probabil că intervin și antipatiile”. Săgeți către cei de la CFR Cluj
- Lovitură pentru Dan Șucu! De la Rapid, direct în Ligue 1
- Diana Șucu, mesaj direct pentru un titular de la Rapid în ziua derby-ului cu Dinamo: „Ne e dor de tine”