Rapid, replică pentru Dinamo în „războiul” de dinaintea derby-ului: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor” - Antena Sport

Postarea celor de la Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo/ Instagram

Rapid a venit cu replica pentru rivalii de la Dinamo, în războiul de pe rețelele de socializare. Cele două rivale se vor duela azi, în etapa a 28-a din Liga 1. Partida va începe de la ora 20:30, pe Arena Națională.

Cu o zi înaintea derby-ului, Dinamo a postat un videoclip care a stârnit mai multe discuții în spațiul public. În videoclipul generat cu ajutorul inteligenței artificiale este surprins un câine roșu, care adulmecă o pană de culoare închisă, pe Arena Națională, devenind ulterior agitat și începând să latre.

Rapid, replică pentru Dinamo în „războiul” de dinaintea derby-ului

Rapid nu a întârziat să vină cu replica pentru rivali. Direct de pe Arena Națională, giuleștenii s-au filmat în timp ce găseau aruncat un telefon în zăpadă. În momentul în care persoana a ridicat telefonul și a văzut emblema lui Dinamo ca poză principală, l-a aruncat înapoi pe teren.

„Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”, a fost mesajul care a însoțit postarea făcută de giuleșteni, cu câteva ore înainte de fluierul de start al derby-ului.