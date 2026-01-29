"Vine tsunami!" Marius Șumudică spune că Gigi Becali a luat o decizie cu "risc mare de tot" la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
"Vine tsunami!" Marius Șumudică spune că Gigi Becali a luat o decizie cu "risc mare de tot" la FCSB

Liga 1 | "Vine tsunami!" Marius Șumudică spune că Gigi Becali a luat o decizie cu "risc mare de tot" la FCSB

“Vine tsunami!” Marius Șumudică spune că Gigi Becali a luat o decizie cu “risc mare de tot” la FCSB

Radu Constantin Publicat: 29 ianuarie 2026, 13:34

Vine tsunami! Marius Șumudică spune că Gigi Becali a luat o decizie cu risc mare de tot la FCSB

Marius Şumudică şi Gigi Becali / Colaj Profimedia

Gigi Becali a luat decizia ca în cele 7 meciuri rămase în sezonul regulat să-l folosească portarul Matei Popa, drept jucătorul U21 și să renunțe la Mihai Toma, fotbalistul care îndeplinea această regulă.

Decizia luată de Gigi Becali l-a șocat pe Marius Șumudică. Antrenorul spune că trimiterea lui Matei între buturi ar îngropa echipa.

”Deci până la urmă am avut dreptate cu ceea ce am spus cu under-ul, nu? De când a început campionatul tot le spun că ei suferă la nivel de under. Eu cred că este un risc extraordinar de mare. FCSB-ul în momentul de față, nu numai că suferă pe fazele de atac, pentru că nu finalizează și în momentul în care lipsește Tănase cred că este o pierdere importantă, dar eu cred că au o problemă mare din punct de vedere defensiv.

Și atunci portarul va fi supus. Ai nevoie de un portar cu experiență. Eu nu sunt adeptul să dau credit pe tinerețea unui portar under, pe experiența pe care în momentul de față nu o are. Nu sunt de acord cu așa ceva”, a declarat Șumudică pentru Fanatik.ro.

Tehnicianul crede că problema reală a FCSB-ului este în defensivă.

“Uitați-vă ce probleme au ei, ei primesc goluri foarte multe. Și atunci ce înseamnă asta? Că portarul va fi pus la încercări destul de grele și atunci va trebui să ai un portar cu experiență. Târnovanu, dacă pui în balanță așa, este un portar foarte bun și i-a scos de multe ori. Chiar de foarte multe ori.

Risc mare de tot. Este un risc pe care nu poți să ți-l asumi decât pe început de campionat și etapă de etapă probabil să crească acest copil. Tu îl arunci acum, sunt valurile de 12 metri, vine tsunami, și tu îl arunci pe acest copil să te scoată. Nu are nici capacitate, nici mental, un copil de 18 ani nu are cum, e presiunea foarte mare.

Ok, câștigi un senior în teren, dar probabil cred că Gigi a spus-o așa pe moment. Nu cred că MM, sau cu cine se mai consultă Gigi, va lua această decizie. Și cred că dacă mă mai aude și pe mine acum, mă ascultă”, a mai spus Marius Șumudică la Fanatik.

Matei Popa este portarul echipei de Youth League a roș-albaștrilor și în acest sezon a prins lotul echipei mari la 4 meciuri, dar de fiecare dată a fost doar rezervă.

