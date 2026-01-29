"Vine tsunami!" Marius Șumudică spune că Gigi Becali a luat o decizie cu "risc mare de tot" la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a luat decizia ca în cele 7 meciuri rămase în sezonul regulat să-l folosească portarul Matei Popa, drept jucătorul U21 și să renunțe la Mihai Toma, fotbalistul care îndeplinea această regulă.

Decizia luată de Gigi Becali l-a șocat pe Marius Șumudică. Antrenorul spune că trimiterea lui Matei între buturi ar îngropa echipa.

”Deci până la urmă am avut dreptate cu ceea ce am spus cu under-ul, nu? De când a început campionatul tot le spun că ei suferă la nivel de under. Eu cred că este un risc extraordinar de mare. FCSB-ul în momentul de față, nu numai că suferă pe fazele de atac, pentru că nu finalizează și în momentul în care lipsește Tănase cred că este o pierdere importantă, dar eu cred că au o problemă mare din punct de vedere defensiv.

Și atunci portarul va fi supus. Ai nevoie de un portar cu experiență. Eu nu sunt adeptul să dau credit pe tinerețea unui portar under, pe experiența pe care în momentul de față nu o are. Nu sunt de acord cu așa ceva”, a declarat Șumudică pentru Fanatik.ro.

Tehnicianul crede că problema reală a FCSB-ului este în defensivă.