Zeljko Kopic, anunț despre transferuri după Dinamo – Petrolul 1-1. Ce a spus despre gafa lui Epassy - Antena Sport

Zeljko Kopic, anunț despre transferuri după Dinamo – Petrolul 1-1. Ce a spus despre gafa lui Epassy

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 22:42

Zeljko Kopic, în timpul unui meci / Sport Pictures

Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul „câinilor” a declarat că echipa sa nu a avut reacția potrivită, după ce a deschis scorul prin Danny Armstrong, în minutul 64. 

Petrolul a reușit să egaleze prin Gicu Grozav în minutul 82, profitând de o gafă uriașă făcută de Devis Epassy. După meci, Zeljko Kopic a subliniat că greșelile fac parte din joc, lăudându-și portarul pentru evoluțiile bune avute la Dinamo de-a lungul timpului. 

Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – Petrolul 1-1 

Zeljko Kopic a mai declarat că Stipe Perica are șanse mari să plece de la Dinamo, în această iarnă, el nefiind inclus în lot pentru meciul cu Petrolul. Antrenorul croat a dezvăluit că așteaptă în continuare întăriri, existând negocieri pentru încă două poziții. 

„Am fost foarte buni în primele 30-35 de minute, am avut pressing, Petrolul n-a avut nimic atunci. În a doua repriză, s-a schimbat ceva, am încercat să spargem liniile lor. Am reușit să înscriem în sfârșit, după n-am mai continuat să facem ce am făcut, am încercat să protejăm rezultatul.  

Da, a fost o mare greșeală a lui Epassy dar reacția după 1-0 nu a fost cea așteptată de mine, trebuia să avem același spirit. Cred că am fost echipa mai bună, dar am luat un singur punct totuși.  

(N.r. E o șansă pentru Roșca, după greșeala lui Epassy) E o greșeală, dar greșelile fac parte din joc. Epassy are experiență, știe că aduce multă încredere, personalitate. Pentru echipă, pentru el, nu e ușor când primește un astfel de gol, dar e un jucător important pentru noi. 

(N.r. Despre transferuri) Nimeni nu se aștepta să fie ușor. Jocul echipei a fost bun, în majoritatea timpului. Am avut discuții despre jucători noi, avem opțiuni, mai avem două poziții despre care discutăm. Cu Perica am avut discuții, vom știi mai multe în câteva zile, are câteva opțiuni, dar e jucătorul nostru, vom vedea ce se va întâmpla. 

Sivis a simțit ceva la sfârșitul primei reprize, ne-am gândit să-l protejăm, sper să nu fie ceva grav”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro, după Dinamo – Petrolul 1-1. 

