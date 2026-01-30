Zeljko Kopic, anunț despre transferuri după Dinamo – Petrolul 1-1. Ce a spus despre gafa lui Epassy - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul „câinilor” a declarat că echipa sa nu a avut reacția potrivită, după ce a deschis scorul prin Danny Armstrong, în minutul 64.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Petrolul a reușit să egaleze prin Gicu Grozav în minutul 82, profitând de o gafă uriașă făcută de Devis Epassy. După meci, Zeljko Kopic a subliniat că greșelile fac parte din joc, lăudându-și portarul pentru evoluțiile bune avute la Dinamo de-a lungul timpului.

Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – Petrolul 1-1

Zeljko Kopic a mai declarat că Stipe Perica are șanse mari să plece de la Dinamo, în această iarnă, el nefiind inclus în lot pentru meciul cu Petrolul. Antrenorul croat a dezvăluit că așteaptă în continuare întăriri, existând negocieri pentru încă două poziții.

„Am fost foarte buni în primele 30-35 de minute, am avut pressing, Petrolul n-a avut nimic atunci. În a doua repriză, s-a schimbat ceva, am încercat să spargem liniile lor. Am reușit să înscriem în sfârșit, după n-am mai continuat să facem ce am făcut, am încercat să protejăm rezultatul.

Da, a fost o mare greșeală a lui Epassy dar reacția după 1-0 nu a fost cea așteptată de mine, trebuia să avem același spirit. Cred că am fost echipa mai bună, dar am luat un singur punct totuși.