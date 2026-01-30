Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat în legătură cu scandalul pariurilor: "Vrei să protejezi FRF"! - Antena Sport

Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat pe tema suspendării impresarului Cătălin Sărmăşan pentru pariuri. Impresarul Cătălin Sărmăşan, care reprezintă mai mulţi jucători din Liga 1, printre care Cătălin Cîrjan şi Dennis Politic, a fost suspendat timp de un an şi amendat cu 150.000 de euro pentru pariuri sportive. Decizia nu este definitivă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prunea l-a acuzat pe fostul lui coleg din Generaţia de Aur, Ilie Dumitrescu, de faptul că ar sprijini FRF în acest caz, el fiind, recent, numit în funcţia de Player Transition Manager la Federaţie. Din rolul său, Ilie Dumitrescu se va ocupa de tranziția jucătorilor tineri către echipele de seniori, aşa cum preciza FRF, pe site-ul oficial.

Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat în direct după suspendarea impresarului Cătălin Sărmăşan

Iată dialogul dintre Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu, purtat la Digi Sport:

Ilie Dumitrescu: Eu nu înțeleg. Ce război? Ce interes să aibă FRF să îl suspende pe Sărmășan?

Florin Prunea: Îți zic eu. Eu am fost singurul președinte suspendat din istorie. Văd și azi antrenori și președinți care scandează