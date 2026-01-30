Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat în legătură cu scandalul pariurilor: "Vrei să protejezi FRF"! - Antena Sport

Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat pe tema suspendării impresarului Cătălin Sărmăşan pentru pariuri. Impresarul Cătălin Sărmăşan, care reprezintă mai mulţi jucători din Liga 1, printre care Cătălin Cîrjan şi Dennis Politic, a fost suspendat timp de un an şi amendat cu 150.000 de euro pentru pariuri sportive. Decizia nu este definitivă.
Prunea l-a acuzat pe fostul lui coleg din Generaţia de Aur, Ilie Dumitrescu, de faptul că ar sprijini FRF în acest caz, el fiind, recent, numit în funcţia de Player Transition Manager la Federaţie. Din rolul său, Ilie Dumitrescu se va ocupa de tranziția jucătorilor tineri către echipele de seniori, aşa cum preciza FRF, pe site-ul oficial.
Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu s-au contrat în direct după suspendarea impresarului Cătălin Sărmăşan
Iată dialogul dintre Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu, purtat la Digi Sport:
Ilie Dumitrescu: Eu nu înțeleg. Ce război? Ce interes să aibă FRF să îl suspende pe Sărmășan?
Florin Prunea: Îți zic eu. Eu am fost singurul președinte suspendat din istorie. Văd și azi antrenori și președinți care scandează
Ilie Dumitrescu: Păi nu e de scandare. Ai folosit termeni de inferioritate. Ce ai zis?
Florin Prunea: Am înjurat Steaua
Ilie Dumitrescu: Păi nu ai fost singurul. Sunt sigur că au fost și alții
Florin Prunea: Zi-mi-l pe al doilea. Eu înțeleg că vrei să protejezi FRF, că acum lucrezi acolo
Ilie Dumitrescu: Nu e de protejat, dar nu înțeleg. Trebuie să îți asumi
- Ilie Stan începe lupta pentru banii neprimiți de la Gloria Buzău: “Ai la dispoziție 6 mil. de € și nu reușești”
- Adrian Mititelu, discurs manifest înainte de procesul în care se decide palmaresul “U” Craiova: “Abuzuri uriașe”
- Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții”
- Alex Chipciu a vorbit de relaţia lui cu alcoolul: “Îmi permiteam excese, pahare în plus”! Decizia radicală luată
- FCSB U19 a pierdut dramatic calificarea în 16-imile UEFA Youth League. Eșec la penalty-uri cu Puskas Akademia