Cătălin Cîrjan, sprijin total pentru impresarul lui suspendat pentru pariuri: "E parte din familia mea" - Antena Sport

Cătălin Cîrjan l-a numit “parte din familia mea” pe impresarul Cătălin Sărmășan, care a fost suspendat un an de către FRF pentru pariuri sportive şi a primit o amendă de 150.000 de lei!
Cîrjan nu ştia de scandalul în care este implicat Cătălin Sărmăşan. Căpitanul lui Dinamo a negat vehement că i s-ar fi sugerat vreodată să facă ceva legat de pariuri în teren.
Cătălin Cîrjan a aflat după meci de scandalul în care e implicat impresarul lui, Cătălin Sărmăşan
“(n.r: Ai fost audiat? Ştii ceva despre dosarul ăsta?) Nu ştiu nimic despre asta, nu am văzut nicio ştire. Nu stau pe telefon în ziua meciului.
(n.r: despre Cătălin Sărmăşan) E agentul meu, e parte din familia mea, lăsaţi-mă să nu cred deocamdată, vreau să văd ce se întâmplă.
(n.r: A fost un moment în care ai fost măcar întrebat, ţi s-a sugerat să faci ceva în teren legat de pariere?) Nu există aşa ceva”, a declarat Cătălin Cîrjan pentru digisport.ro.
Decizia privind suspendarea și amenda lui Cătălin Sărmășan nu este însă una definitivă și poate fi atacată la Comisia de Recurs. Cătălin Sărmășan este impresarul mai multor jucători importanți din Liga 1, printre care Cătălin Cîrjan (Dinamo), Dennis Politic (FCSB), David Miculescu (FCSB), Andrei Gheorghiță (U Cluj), Răzvan Oaidă (U Cluj) sau Alexandru Roșca (Dinamo).
Cătălin Cîrjan, alături de Epassy după gafa incredibilă a portarului “câinilor”: “Suntem o familie”
“E dezamăgire în vestiar, dar mai sunt meciuri.
Nu ştiu dacă neapărat am căzut, am marcat, am încercat să ţinem mai mult de minge. A fost şi o greşeală, dar suntem o echipă, câştigăm împreună, pierdem împreună.
Terenul a fost foarte greu, a fost mai uşor pentru ei fiindcă au stat grupaţi, au jucat 5-4-1. Până la urmă am luat un punct, mergem mai departe.
(n.r: despre Epassy) E dezamăgit, dar, cum am spus mai devreme, suntem o familie. Ne-a scos sezonul ăsta, a avut intervenţii incredibile. Suntem lângă el”, a mai spus Cătălin Cîrjan, pentru sursa citată.
Dinamo – Petrolul 1-1. Gicu Grozav a egalat după o gafă incredibilă a lui Epassy
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 24-a din Liga 1.
La revenirea pe Arcul de Triumf, Dinamo şi-a anunţat intenţiile ofensive încă din start, când Mărginean a trimis, cu o lovitură de cap, puţin pe lângă bara porţii lui Bălbărău. În minutul 14 Musi a şutat şi el la poartă, dar mingea a trecut din nou pe lângă bară. Karamoko a primit în careu, dar sutul expediat de francez, în minutul 28, a fost mult peste poarta oaspeţilor.
Ploieştenii au avut prima acţiune periculoasă abia în minutul 58, când Epassy a intervenit la şutul din unghi al lui Chică-Roşă. Scorul a fost deschis de gazde, în minutul 64 – gol al nou intratului Armstrong. Ploieştenii au trecut pe lângă egalare în minutul 74, la marea ocazie a lui Ricardinho, şut scos de Epassy. Portarul camerunez a comis însă o serie de gafe care au dus la golul egalizator al oaspeţilor. În minutul 82 Epassy a ieşit pe o centrare, s-a ciocnit de un coechipier şi ploieştenii au trimis în bară o mingea, care apoi a deviat la Grozav şi acesta a înscris.
Partida s-a încheiat 1-1, un pas greşit pentru bucureşteni în cursa lor către titlu. Dinamo e a treia, cu 45 de puncte, în timp ce Petrolul ocupă poziţia a 12-a, având 21 de puncte.
