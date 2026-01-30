Cătălin Cîrjan, sprijin total pentru impresarul lui suspendat pentru pariuri: "E parte din familia mea" - Antena Sport

Cătălin Cîrjan l-a numit “parte din familia mea” pe impresarul Cătălin Sărmășan, care a fost suspendat un an de către FRF pentru pariuri sportive şi a primit o amendă de 150.000 de lei!

Cîrjan nu ştia de scandalul în care este implicat Cătălin Sărmăşan. Căpitanul lui Dinamo a negat vehement că i s-ar fi sugerat vreodată să facă ceva legat de pariuri în teren.

Cătălin Cîrjan a aflat după meci de scandalul în care e implicat impresarul lui, Cătălin Sărmăşan

“(n.r: Ai fost audiat? Ştii ceva despre dosarul ăsta?) Nu ştiu nimic despre asta, nu am văzut nicio ştire. Nu stau pe telefon în ziua meciului.

(n.r: despre Cătălin Sărmăşan) E agentul meu, e parte din familia mea, lăsaţi-mă să nu cred deocamdată, vreau să văd ce se întâmplă.

(n.r: A fost un moment în care ai fost măcar întrebat, ţi s-a sugerat să faci ceva în teren legat de pariere?) Nu există aşa ceva”, a declarat Cătălin Cîrjan pentru digisport.ro.