Prima reacţie a lui Epassy după gafa monumentală de la golul "lupilor galbeni"! A spus ce s-a întâmplat - Antena Sport

Portarul camerunez al lui Dinamo, Devis Epassy (32 de ani), a încercat să explice gafa monumentală din finalul partidei, care i-a costat pe “câini” victoria şi locul 1 momentan.

Epassy a punctat după meci că astfel de lucruri se întâmplă. El şi-a manifestat speranţa că nu va mai comite astfel de erori.

Devis Epassy: “Nu e prima mea greşeală. Sper să nu mai fac”

“Bineînţeles că suntem dezamăgiţi. Nu e prima mea greşeală, sper să nu mai fac. Coechipierii mei au luptat mult.

(n.r: despre gafa uriaşă de la golul prahovenilor) Am decis să ies. Când eram în aer nu am reuşit să controlez mingea.

(n.r: E greu pentru un portar să se concentreze tot timpul?) Bineînţeles că trebuie să fii concentrat mai bine de 90 de minute. Astfel de lucruri se pot întâmpla şi ideea e să repari astfel de greşeli.