Prima reacţie a lui Epassy după gafa monumentală de la golul "lupilor galbeni"! A spus ce s-a întâmplat - Antena Sport

Prima reacţie a lui Epassy după gafa monumentală de la golul "lupilor galbeni"! A spus ce s-a întâmplat

Liga 1

Prima reacţie a lui Epassy după gafa monumentală de la golul “lupilor galbeni”! A spus ce s-a întâmplat

Bogdan Stănescu Publicat: 30 ianuarie 2026, 22:36

Prima reacţie a lui Epassy după gafa monumentală de la golul lupilor galbeni! A spus ce s-a întâmplat

Devis Epassy în meciul cu Petrolul / Sport Pictures

Portarul camerunez al lui Dinamo, Devis Epassy (32 de ani), a încercat să explice gafa monumentală din finalul partidei, care i-a costat pe “câini” victoria şi locul 1 momentan.

Epassy a punctat după meci că astfel de lucruri se întâmplă. El şi-a manifestat speranţa că nu va mai comite astfel de erori.

Devis Epassy: “Nu e prima mea greşeală. Sper să nu mai fac”

“Bineînţeles că suntem dezamăgiţi. Nu e prima mea greşeală, sper să nu mai fac. Coechipierii mei au luptat mult.

(n.r: despre gafa uriaşă de la golul prahovenilor) Am decis să ies. Când eram în aer nu am reuşit să controlez mingea.

(n.r: E greu pentru un portar să se concentreze tot timpul?) Bineînţeles că trebuie să fii concentrat mai bine de 90 de minute. Astfel de lucruri se pot întâmpla şi ideea e să repari astfel de greşeli.

Vom continua să muncim, mai avem destule meciuri.

(n.r: Cum a fost Kopic în vestiar?) Amândouă, şi supărat şi mulţumit. Bineînţeles că era dezamăgit că plecăm acasă doar cu un punct”, a declarat Devis Epassy pentru digisport.ro.

Dinamo – Petrolul 1-1. Gicu Grozav a egalat după o gafă incredibilă a lui Epassy

Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 24-a din Liga 1.

La revenirea pe Arcul de Triumf, Dinamo şi-a anunţat intenţiile ofensive încă din start, când Mărginean a trimis, cu o lovitură de cap, puţin pe lângă bara porţii lui Bălbărău. În minutul 14 Musi a şutat şi el la poartă, dar mingea a trecut din nou pe lângă bară. Karamoko a primit în careu, dar sutul expediat de francez, în minutul 28, a fost mult peste poarta oaspeţilor.

Ploieştenii au avut prima acţiune periculoasă abia în minutul 58, când Epassy a intervenit la şutul din unghi al lui Chică-Roşă. Scorul a fost deschis de gazde, în minutul 64 – gol al nou intratului Armstrong. Ploieştenii au trecut pe lângă egalare în minutul 74, la marea ocazie a lui Ricardinho, şut scos de Epassy. Portarul camerunez a comis însă o serie de gafe care au dus la golul egalizator al oaspeţilor. În minutul 82 Epassy a ieşit pe o centrare, s-a ciocnit de un coechipier şi ploieştenii au trimis în bară o mingea, care apoi a deviat la Grozav şi acesta a înscris.

Partida s-a încheiat 1-1, un pas greşit pentru bucureşteni în cursa lor către titlu. Dinamo e a treia, cu 45 de puncte, în timp ce Petrolul ocupă poziţia a 12-a, având 21 de puncte.

