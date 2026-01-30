Răsturnare de situație! Luis Phelipe a semnat cu altă echipă, după ce a fost aproape de Botoșani - Antena Sport

Răsturnare de situație în cazul lui Luis Phelipe (24 de ani). Fostul mijlocaș de la FCSB era aproape de un transfer la Botoșani, însă a semnat cu altă echipă.
Brazilianul a ajuns la un acord cu Ponte Preta, formație din a doua ligă din Brazilia. Mijlocașul a fost deja prezentat oficial la noua sa echipă.
Luis Phelipe a semnat cu Ponte Preta, după ce a fost aproape de Botoșani
„Atacantul Luis Phelipe este noua întărire a lui Ponte Preta pentru sezonul 2026. Bine ai venit”, a anunțat echipa din Brazilia, pe Instagram.
Luis Phelipe s-a despărțit de Sheriff Tiraspol. În acest sezon, brazilianul a adunat 10 meciuri în toate competiţiile pentru echipa din Tiraspol şi a marcat un gol, trecându-şi în cont şi o pasă decisivă.
În Liga 1, Phelipe ajungea în vara lui 2023, la Poli Iaşi. După 6 luni, a fost transferat la FCSB, pentru 200.000 de euro. În februarie 2025, campioana îl ceda la Sheriff.
Ponte Preta, noua echipă a lui Luis Phelipe, este pe ultimul loc în Liga a 2-a din Brazilia, cu un singur punct acumulat, după cinci meciuri disputate.
- Unde te-ai dus, Stanciu? Situație ireală în liga cu patru români: nouă echipe din 16 încep sezonul cu punctaj negativ
- Dezastru pentru Marius Şumudică! Echipa lui a suferit o nouă înfrângere după ce a ratat un penalty
- Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimile Europa League: Răzvan Lucescu îl întâlneşte pe Ionuț Radu
- Răzvan Lucescu a răbufnit la adresa arbitrajului după meciul Lyon – PAOK: “A fost oribil!”
- Cine este antrenorul care se pregătește să preia Real Madrid. Au început negocierile