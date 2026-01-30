Răsturnare de situație! Luis Phelipe a semnat cu altă echipă, după ce a fost aproape de Botoșani - Antena Sport

Răsturnare de situație în cazul lui Luis Phelipe (24 de ani). Fostul mijlocaș de la FCSB era aproape de un transfer la Botoșani, însă a semnat cu altă echipă.

Brazilianul a ajuns la un acord cu Ponte Preta, formație din a doua ligă din Brazilia. Mijlocașul a fost deja prezentat oficial la noua sa echipă.

Luis Phelipe a semnat cu Ponte Preta, după ce a fost aproape de Botoșani

„Atacantul Luis Phelipe este noua întărire a lui Ponte Preta pentru sezonul 2026. Bine ai venit”, a anunțat echipa din Brazilia, pe Instagram.

Luis Phelipe s-a despărțit de Sheriff Tiraspol. În acest sezon, brazilianul a adunat 10 meciuri în toate competiţiile pentru echipa din Tiraspol şi a marcat un gol, trecându-şi în cont şi o pasă decisivă.

În Liga 1, Phelipe ajungea în vara lui 2023, la Poli Iaşi. După 6 luni, a fost transferat la FCSB, pentru 200.000 de euro. În februarie 2025, campioana îl ceda la Sheriff.