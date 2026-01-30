Alexandru Musi, la pământ după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „E frustrant, meritam mai mult” - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Musi, la pământ după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „E frustrant, meritam mai mult”

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 23:13

Alexandru Musi, în timpul unei conferinţe de presă/ AntenaSport

Alexandru Musi a oferit prima reacție, după ce Dinamo a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Mijlocașul „câinilor” s-a declarat dezamăgit de rezultat, fiind convins că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte. 

Dacă s-ar fi impus pe arena Arcul de Triumf, Dinamo ar fi urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1. Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 64, însă Gico Grozav a egalat în minutul 82, după o gafă uriașă a lui Devis Epassy. 

Alexandru Musi, prima reacție după Dinamo – Petrolul 1-1 

Alexandru Musi a declarat că Dinamo a prestat un joc solid, în ciuda rezultatului de egalitate înregistrat. Mijlocașul a oferit declarații și despre Devis Epassy, încurajându-și coechipierul după gafa făcută cu Petrolul. 

„E frustrant, am dominat jocul, am făcut un joc bun, dar din păcate, așa e fotbalul. Am reușit doar un egal, dar meritam mai mult. Epassy e cel mai bun portar din Liga 1, se întâmplă să și greșești, îi urăm numai binele. A fost un meci frumos, nu am mai jucat de mult pe Arc, s-a simțit, terenul nu a fost o scuză, erau și ei pe teren.  

Știm cu toții că Petrolul traversează o perioadă grea, am jucat acolo, respect clubul, le urez baftă. (N.r. Ce vă propuneți de la următoarele meciuri, cu Farul și Craiova) Noi ne propunem să câștigăm ambele meciuri, mergem la Constanța cu gândul la victorie. Alibec e un jucător bun, dar trebuie să ne vedem de jocul nostru, să ne facem treaba pe teren”, a declarat Alexandru Musi, după Dinamo – Petrolul 1-1. 

După remiza cu Petrolul, Dinamo a rămas pe locul trei în Liga 1, cu 45 de puncte. „Câinii” sunt la egalitate cu Rapid și la un punct distanță de liderul Universitatea Craiova. 

