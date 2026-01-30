„Fără modestie, dar...”. Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după ce Petrolul a „încurcat-o” pe Dinamo - Antena Sport

Eugen Neagoe a oferit prima reacție, după ce Petrolul a remizat cu Dinamo, scor 1-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul „lupilor” a dezvăluit că era convins de faptul că nu va pierde partida de pe arena Arcul de Triumf.

Danny Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo în minutul 64, iar Petrolul a egalat prin Gicu Grozav în minutul 82, după o gafă uriașă a lui Devis Epassy.

Eugen Neagoe, prima reacție după Dinamo – Petrolul 1-1

Eugen Neagoe a mai declarat că Dinamo nu ar fi putut să marcheze dacă elevii săi nu făceau o greșeală la mijlocul terenului. Antrenorul „lupilor” a transmis că în repriza secundă, „câinii” lui Zeljko Kopic nu au putut duce ritmul partidei.

De asemenea, întrebat despre lupta la titlu, Eugen Neagoe s-a declarat convins de faptul că Dinamo, alături de Rapid și Universitatea Craiova, se vor lupta pentru câștigarea campionatului în acest sezon.

„Au avut câteva cornere la început de joc, dar fără ocazii. Știam că dacă va trece timpul, nu vor duce ritmul. I-am văzut că nu mai aveau forță, le-am zis celor de pe bancă, fără modestie, că nu vom pierde acest joc. Cred că au avut un șut pe poartă sau două, cu golul. Am văzut ceva statistică, cu patru șuturi pe poartă, dar dacă orice pasă la portar e șut…e greu să joci la Dinamo și să nu-și creeze ocazii, au avut posesia peste noi, dar și eu am avut așa posesie altădată și am plecat cu mâna goală.