Gicu Grozav a spus de ce s-a bucurat când a marcat în poarta fostei sale echipe, Dinamo! - Antena Sport

Gicu Grozav (35 de ani) a început meciul cu Dinamo de pe bancă, intrând în minutul 63, în locul lui Chică-Roşă. Grozav a egalat în minutul 82, după o gafă monumentală a lui Grozav, care a scăpat mingea. El a fost desemnat omul meciului după ce le-a adus un punct “lupilor galbeni” pe stadionul Arcul de Triumf.

Grozav a evoluat în trecut la Dinamo, în două rânduri, explicând la interviul de după meci de ce s-a bucurat că a înscris în poarta alb-roşiilor.

Gicu Grozav: “M-am bucurat la gol pentru că m-am descătuşat”

“Nu cred că sunt eu omul meciului. Echipa e, cumva. Toţi am muncit, toţi avem meritul nostru. Un punct muncit din partea noastră după câteva meciuri proaste.

Începeam clar cu şansa a doua. O echipă care se va bate la campionat, dar am venit montaţi, ca în fiecare derby.

Sincer am venit cumva cu gândul că vom fi dominaţi, pentru că ştiam că Dinamo are o posesie foarte bună, au jucători cu calitate. Probabil şi terenul le-a dat puţin de furcă. Ştiam că, la rândul nostru, putem să ne creăm ocazii, avem şi noi calitate, suntem o echipă muncitoare. În seara asta, chiar dacă am luat gol, am revenit.