Gicu Grozav a spus de ce s-a bucurat când a marcat în poarta fostei sale echipe, Dinamo! - Antena Sport

Gicu Grozav a spus de ce s-a bucurat când a marcat în poarta fostei sale echipe, Dinamo!

Home | Fotbal | Liga 1 | Gicu Grozav a spus de ce s-a bucurat când a marcat în poarta fostei sale echipe, Dinamo!

Gicu Grozav a spus de ce s-a bucurat când a marcat în poarta fostei sale echipe, Dinamo!

Bogdan Stănescu Publicat: 30 ianuarie 2026, 22:11

Gicu Grozav a spus de ce s-a bucurat când a marcat în poarta fostei sale echipe, Dinamo!

Gicu Grozav se bucură după un gol marcat pentru Petrolul / Hepta

Gicu Grozav (35 de ani) a început meciul cu Dinamo de pe bancă, intrând în minutul 63, în locul lui Chică-Roşă. Grozav a egalat în minutul 82, după o gafă monumentală a lui Grozav, care a scăpat mingea. El a fost desemnat omul meciului după ce le-a adus un punct “lupilor galbeni” pe stadionul Arcul de Triumf.

Grozav a evoluat în trecut la Dinamo, în două rânduri, explicând la interviul de după meci de ce s-a bucurat că a înscris în poarta alb-roşiilor.

Gicu Grozav: “M-am bucurat la gol pentru că m-am descătuşat”

“Nu cred că sunt eu omul meciului. Echipa e, cumva. Toţi am muncit, toţi avem meritul nostru. Un punct muncit din partea noastră după câteva meciuri proaste.

Începeam clar cu şansa a doua. O echipă care se va bate la campionat, dar am venit montaţi, ca în fiecare derby.

Sincer am venit cumva cu gândul că vom fi dominaţi, pentru că ştiam că Dinamo are o posesie foarte bună, au jucători cu calitate. Probabil şi terenul le-a dat puţin de furcă. Ştiam că, la rândul nostru, putem să ne creăm ocazii, avem şi noi calitate, suntem o echipă muncitoare. În seara asta, chiar dacă am luat gol, am revenit.

(n.r: despre faptul că şi-ar fi certat colegii) Nu e despre ceartă, e despre încurajare. Sunt fericit că nu am cedat chiar dacă am fost dominaţi. Mă bucur că am luptat până la capăt.

(n.r: Cum a fost reîntoarcerea împotriva lui Dinamo?) Nu e prima oară când joc împotriva lui Dinamo. M-am simţit bine în cele două perioade, chiar dacă au fost scurte. M-am bucurat la gol, normal, pentru că m-am descătuşat. Suporterii noştri au fost bucuroşi, a fost un derby, iar derby-urile se trăiesc altfel.

(n.r: Te deranjează că nu ai fost titular?) A fost decizia lui Mister şi trebuie să o respectăm fiecare dintre noi”, a declarat Gicu Grozav pentru digisport.ro după Dinamo – Petrolul 1-1.

Dinamo – Petrolul 1-1. Gicu Grozav a egalat după o gafă incredibilă a lui Epassy

Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 24-a din Liga 1.

La revenirea pe Arcul de Triumf, Dinamo şi-a anunţat intenţiile ofensive încă din start, când Mărginean a trimis, cu o lovitură de cap, puţin pe lângă bara porţii lui Bălbărău. În minutul 14 Musi a şutat şi el la poartă, dar mingea a trecut din nou pe lângă bară. Karamoko a primit în careu, dar sutul expediat de francez, în minutul 28, a fost mult peste poarta oaspeţilor.

Ploieştenii au avut prima acţiune periculoasă abia în minutul 58, când Epassy a intervenit la şutul din unghi al lui Chică-Roşă. Scorul a fost deschis de gazde, în minutul 64 – gol al nou intratului Armstrong. Ploieştenii au trecut pe lângă egalare în minutul 74, la marea ocazie a lui Ricardinho, şut scos de Epassy. Portarul camerunez a comis însă o serie de gafe care au dus la golul egalizator al oaspeţilor. În minutul 82 Epassy a ieşit pe o centrare, s-a ciocnit de un coechipier şi ploieştenii au trimis în bară o mingea, care apoi a deviat la Grozav şi acesta a înscris.

Partida s-a încheiat 1-1, un pas greşit pentru bucureşteni în cursa lor către titlu. Dinamo e a treia, cu 45 de puncte, în timp ce Petrolul ocupă poziţia a 12-a, având 21 de puncte.

